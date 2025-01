Sanità, apre il secondo ambulatorio 

A partire dal 27 gennaio a Villacidro sarà operativo un secondo ambulatorio straordinario di assistenza primaria (Asap), per i cittadini privi di medico di famiglia. La nuova struttura sarà collocata al piano terra della Casa della salute, in Via Guido Rossa, accanto all’ambulatorio Asap già in funzione.

«In questa grave situazione di emergenza, - dichiara Federico Sollai, 52 anni, sindaco di Villacidro, - nella quale vi è una grande difficoltà a reclutare medici di medicina generale, e dove circa 4700 concittadini sono senza un medico di base, ho chiesto – e collaborato con la direzione generale dell’azienda sanitaria locale (Asl) 6 del Medio Campidano – di istituire un secondo ambulatorio Asap per cercare di ridurre il disagio e ridurre i tempi di attesa dei pazienti». Sarà aperto nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 14 e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.«Questa iniziativa, - prosegue Sollai - è stata realizzata per garantire un supporto sanitario adeguato in attesa della nomina di nuovi medici di medicina generale. L’apertura di un secondo ambulatorio Asap rappresenta una risposta concreta per migliorare l’accesso alle cure mediche, con particolare attenzione alle esigenze delle fasce più fragili della nostra comunità. Per questo motivo, insieme agli altri sindaci del territorio, continuiamo a lavorare per proporre e attuare soluzioni che possano garantire un’assistenza sanitaria stabile. Ringrazio tutti per la pazienza, assicurando che l’amministrazione comunale è impegnata nel garantire il diritto alla salute per tutti».

L’amministrazione sanitaria del Medio Campidano sottolinea l’importanza di questa iniziativa. «L’apertura, - dichiara Giorgio Carboni, direttore generale della Asl del Medio Campidano - di un secondo ambulatorio straordinario alla Casa della Salute di Villacidro rappresenta un passo importante per rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini temporaneamente privi di un medico di famiglia. L’obiettivo è garantire un accesso più agevole e rapido alle cure, riducendo i disagi e assicurando un’assistenza sanitaria di qualità. Grazie all’impegno dei nostri operatori e alla riorganizzazione dei turni, siamo riusciti a potenziare il servizio in modo significativo, ampliando l’orario di apertura e migliorando la capacità di accoglienza degli ambulatori. Continueremo a lavorare per fornire risposte puntuali ai bisogni della nostra comunità».

