Sanità, apre il Pronto soccorso avanzato 

Aprirà a Galtellì una nuova postazione di soccorso avanzato. «Con grande soddisfazione possiamo annunciare la prossima apertura della nuova postazione di soccorso avanzato (MSA), parte integrante del Piano di riorganizzazione del servizio di emergenza 118 in Sardegna», annuncia il sindaco Franco Solinas. La postazione, supportata da quattro postazioni di soccorso di base (MSB), rafforza la rete territoriale garantendo interventi più rapidi e qualificati e assicura una copertura capillare. Durante la stagione estiva, la postazione di Galtellì è stata potenziata con personale infermieristico specializzato operativo dalle 8 alle 20, migliorando così la gestione delle emergenze tempo-dipendenti come infarti e ictus. «In attesa di un'estensione del servizio a 24 ore su 24, questo rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza sanitaria territoriale - aggiunge il primo cittadino- Questa nuova apertura non è solo un risultato tecnico e organizzativo, ma rappresenta anche un importante traguardo politico per la nostra amministrazione». Galtellì diventa dunque un punto di riferimento strategico per la sicurezza sanitaria della comunità e per il potenziamento complessivo del sistema di emergenza e urgenza regionale. (g. pit.)

