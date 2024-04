Sanità, appello di sindaci e comitato 

La situazione nel sistema sanitario del Marghine è sempre più critica. È diventata impossibile anche una visita cardiologica per i diabetici. Ne ha parlato il comitato per la Difesa della sanità nel Marghine con sette sindaci: Franco Scanu (Sindia), presidente dell’Unione dei Comuni, Rita Zaru (Noragugume), Silvia Cadeddu (Birori), Riccardo Uda (Macomer) e Nino Muroni (Dualchi). Tutti hanno sottolineato la nuova fase che si apre a livello regionale per riorganizzare la sanità territoriale. «Misure perorate da tutti gli schieramenti nella campagna elettorale - è scritto nel documento - ribadite più volte dalla presidente della Regione. Va rivendicato il ruolo fondamentale dei sindaci sul sociosanitario territoriale, in quanto massimi responsabili a livello comunale». C’è l’impegno dei primi cittadini a eleggere in tempi brevi il presidente del comitato socio sanitario, ruolo vacante dopo le dimissioni di Silvia Cadeddu, di Birori. (f. o.)

