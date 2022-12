Sanità, appello ad Emergency 

Una situazione drammatica, alla quale sembra non via sia una soluzione in tempi brevi, denunciata anche recentemente dai sindaci del Marghine e dal comitato per la tutela della salute. Ora la mazzata del ritiro dei medici dell'Usca.

«Sono stato informato - dice il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, Gian Pietro Arca - che un’eventuale riconferma delle Usca è ritenuta contra legem per contrasto con la normativa nazionale». Arca poi aggiunge: «Mi permetto di porre all'assessore regionale alla sanità due semplici domande: a partire dal primo gennaio 2023 chi presterà assistenza medica di base alle oltre 2 mila persone del Marghine che attualmente si trovano, loro malgrado, senza un medico di medicina generale? Chi dovrà occuparsi di assistere i pazienti positivi al Covid 19, anche vista la nuova variante che si sta diffondendo in Cina?».

Emergency intervenga per non lasciare senza assistenza medica migliaia di persone. L’appello arriva da Rita Zaru, sindaca di Noragugume: «Chiedo la vostra disponibilità ad approntare un ambulatorio di medicina di base per la popolazione residente al fine di garantire il servizio essenziale che ci viene negato. Mi appello al vostro principio di solidarietà e rispetto dei diritti umani». È una parte dell'accorata lettera che ha inviato all’organizzazione fondata da Gino Strada, per far fronte alla grave emergenza sanitaria del suo paese e del Marghine, dove oltre 2 mila persone se non accadono fatti nuovi, dal primo gennaio rimarranno senza medico di Base. L’assessorato regionale alla sanità, infatti, comunica che, secondo quanto disposto dalla legge regionale, l'attività dei medici impiegati nell'Usca non potrà essere prorogata oltre il termine del 31 dicembre. Medici che attualmente stanno sostituendo i medici di medicina generale nei comuni dove questi mancano.

Unione Comuni

«Siamo soli»

Il presidente dell'Unione dei Comuni e i sindaci non sono stati informati su quello che sta per accadere, a partire dal primo gennaio. «Mi amareggia il silenzio assordante e l'assenza di comunicazioni così come la consapevolezza di essere soli a dover fronteggiare un'emergenza sempre crescente e non poter fornire risposte a quanti ne hanno bisogno - scrive Rita Zaru - in me destano molta preoccupazione le previsioni di ulteriori esodi di medici, per i pensionamenti che sicuramente aggraveranno la situazione. Posso solo promettere che, insieme ai miei colleghi, non smetterò di combattere».

