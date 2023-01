Sanità, anno nuovo e soliti guai 

Anno nuovo, vecchi problemi. Per la sanità oristanese il 2023 si è aperto nel segno dell’emergenza. Sono bastati due giorni di iperafflusso a mandare nuovamente in tilt il Pronto soccorso: alle 20 di lunedì 17 codici gialli in attesa , all’esterno 9 ambulanze aspettavano che si liberasse qualche barella. Ieri non è andata meglio.

Il caos

«Siamo qui dalle 12 - racconta Liliana Ecca, operatrice della Laps Caritas di Cabras, mentre l’orologio segna già le 17 - abbiamo a bordo un codice verde, ma non ci sono lettighe disponibili. Il problema è che, come noi, molti colleghi sono bloccati in fila e il territorio rimane scoperto». È l’istantanea di un presidio ospedaliero in costante affanno che, malgrado gli sforzi sovrumani del personale, non riesce a garantire adeguatamente il diritto alla salute. «È l’ennesimo collasso - riassume Giampiero Sulis, segretario provinciale del Cimo - la diretta conseguenza di un sistema sanitario in cui il Pronto soccorso è l’ultimo avamposto di un territorio dove la medicina di base è carente. Un solo specialista deputato ai codici complessi, non può bastare». La presenza dei medici in “affitto”, impegnati negli accessi bianchi e verdi, d’altra parte espone l’ospedale San Martino a un paradosso. «Accade che un paziente che al triage ha avuto una bassa priorità, venga visitato prima di un altro in condizioni più gravi» osserva Sulis.

I reparti

Le criticità non riguardano solo l’unità operativa dedicata ai casi di emergenza, dove attualmente sono impegnati sei medici oltre il primario. Nel reparto di Medicina sono ricoverati 60 pazienti, di cui una decina col Covid. E la situazione rischia di peggiorare ulteriormente a partire dal 15 gennaio, quando altri due camici bianchi degli undici attualmente in organico andranno via. «Al momento è prevista una sola sostituzione - aggiunge il sindacalista - Non ci sono posti sufficienti in Chirurgia, mancano gli anestesisti e anche in Radiologia molti servizi sono chiusi».