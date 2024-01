«Sanità allo sbando, il prefetto intervenga» 

La sanità oristanese è sempre più malata. Troppi i medici che mancano e, come se non bastasse, adesso scoppia la grana Ambulatori straordinari di comunità. Gli Ascot che chiudono o che cambiano orari o giornate sono ormai all’ordine del giorno, in alcuni casi della chiusura si è venuto a sapere poche ore prima che il medico iniziasse le visite. A questo si aggiungono la Guardia medica di Oristano che apre a singhiozzo ormai da 4 mesi e la grave crisi che si registra negli ospedali e nei poliambulatori territoriali.

I sindaci

Un’emergenza che è stata al centro di un altro incontro tra il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, e i presidenti dei Distretti sanitari di Ghilarza-Bosa, Stefano Licheri, Ales-Terralba, Francesco Mereu e di Oristano, Luigi Tedeschi, che alla fine hanno consegnato un documento al prefetto Salvatore Angieri per denunciare le gravi condizioni in cui versa la sanità nel territorio. Presente anche il sindaco di Terralba, Sandro Pili.

«Esercito in campo»

I sindaci senza mezzi termini chiedono al prefetto di intervenire perché «Le soluzioni più volte annunciate dalla Asl 5 tardano a concretizzarsi e le comunità locali soffrono in maniera sempre più evidente per la carenza dei servizi sanitari. Tanto che tutti i sindaci manifestano una crescente preoccupazione per l’ordine pubblico», si legge nel documento. «A fronte di una situazione tanto critica è stato dunque proposto il coinvolgimento dei medici delle Forze armate che in altri momenti , vedi l’emergenza Covid, hanno saputo offrire il supporto necessario a garantire il mantenimento dei servizi sanitari alla popolazione», denunciano i sindaci.

Le richieste

Gli amministratori sollecitano poi la pubblicazione dei bandi di concorso per personale libero professionale con compensi maggiorati, l’immediata attivazione di tutte le procedure che consentano il reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle sedi scoperte ma anche il potenziamento degli Ascot. Viene infine sollecitato l’immediato reintegro in servizio in chiave volontaria dei medici in pensione e il potenzionamento della Guardia medica di Oristano e dei reparti degli ospedali.

San Vero

Intanto, dopo le proteste da Terralba, in questi giorni è scoppiata la rabbia a San Vero Milis: l’Ascot non apre le porte da giorni. Il 29 dicembre, come aveva comunicato nel sito internet il Comune, il servizio è stato sospeso. Stessa cosa il 3 gennaio e il 10. Ma resta chiuso anche oggi. «Siamo esausti e arrabbiati – denuncia Anna Manconi - Non abbiamo più le ricette per acquistare i farmaci, ci sono tanti anziani che devono essere visitati, che hanno bisogno di terapie specifiche. Siamo allo sbando, stanno giocando con la nostra salute. Lunedì scorso ero in fila per ore con altre trenta persone, ma non si è presentato il medico. E il Comune dell’assenza non era stato avvisato». «Tutto questo è vergognoso, allucinante - denuncia un altro residente, Mario Madau - C’è un paese intero abbandonato». Il sindaco in serata ha annunciato l’apertura straordinaria ogni martedì dalle 8 alle 13.

Ghilarza

Giorni da incubo anche per le centinaia di persone rimaste ancora senza medico nell’Alto Oristanese. Due giorni fa in tantissimi si sono riversati all’ospedale, sede dell’Ascot, ma molti sono stati costretti ad andare via senza poter essere visitati o senza avere ricette urgenti. Tra questi anche Silvio Manca, uno dei componenti del Comitato nato anni fa a tutela del “Delogu” «Erano circa le 18.45 e la fila vedeva ancora moltissime persone, almeno una trentina – racconta Manca - Mi hanno riferito che alle 19 il medico doveva andar via perché doveva prestare servizio come guardia medica, così molti hanno rinunciato». E prosegue: «Come comitato contatteremo il direttore della Asl 5 per chiedere che trovi una soluzione, ampliando i giorni di apertura dell’Ascot. Questa situazione va definita quanto prima perché è destinata a peggiorare: sappiamo che un altro medico di base in servizio ad Abbasanta a breve andrà via».

