Sanità: alleanza fra Asl e Provincia 

Asl 3 e Provincia uniscono le forze al fianco dei sindaci della Barbagia-Mandrolisai, e del Comitato Sos per potenziare la sanità pubblica nel territorio.Ieri, tappa all’ospedale San Camillo di Sorgono dell’amministratore straordinario Giuseppe Ciccolini, insieme al direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas, e al direttore sanitario, Serafino Ponti. Presenti anche la dirigente clinica, Sarah Montisci e la direttrice del Laboratorio analisi del San Francesco di Nuoro, Maura Fiamma.

Al centro della tavola rotonda, il prosieguo della strategia Snai con la Comunità montana e l’implementazione delle tecnologie nel presidio e sul territorio. Ma è partendo dal rischio chiusura della diabetologia sorgonese che la Asl 3 corre ai ripari, dopo l’annuncio di trasferimento dei due specialisti in forze: «Entro due mesi - hanno detto Cannas e la direttrice di Distretto, Paola Raspitzu – i due medici liberi professionisti, finora presenti nell'ospedale, si trasferiranno in altre sedi. Ma correremo al riparo installando su Sorgono la tecnologia del Metaverso già attiva nel carcere di Mamone». Non manca l’appello alle istituzioni regionali, «affinché possano essere presto unificati gli ambiti. Attendiamo fiduciosi la determina della giunta regionale», ha detto Cannas.

E mentre decolla la week surgery, con gli interventi di chirurgia a medio-bassa intensità e quelli di urologia, si punta ad implementare il servizio: «Stiamo ragionando - ha annunciato Cannas - per far partire anche gli interventi senologi programmati, alleggerendo le liste d’attesa nuoresi».

In corso gli screening mammari, a cui fra pochi giorni si affiancherà una palestra per le pazienti che affrontando il tumore al seno: «Si tratta di un servizio essenziale - ha detto Ponti - che potenzierà la prevenzione sul territorio, aiutando le donne barbaricine, e non solo, nella fase riabilitativa».

Nella stessa direzione, il potenziamento del laboratorio analisi: «A breve - ha commentato Maura Fiamma - il laboratorio, già attivo nella sua attività di base, vedrà introdotti dei presidi rapidi che consentiranno di velocizzare vari esami». Per l’amministratore unico della Provincia, Ciccolini «Quella sorgonese è una tappa essenziale, in cui la Provincia è in campo per potenziare il diritto alla salute delle zone interne».

