Sanità, allarme sulla Finanziaria:  «Poco per ridurre le liste d’attesa» 

Cinque mesi fa, nel “Piano d’urto” da 13 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, c’era (anche) una voce dedicata alla colonscopia, 750mila euro per un’accelerata dell’esame diagnostico più difficile da fare. Ebbene, oggi tutto è come sempre: la colonscopia non è prenotabile, da nessuna parte nell’Isola.

L’elenco delle prestazioni irraggiungibili è lungo, e il richiamo del ministro Schillaci alle Regioni (tutte indistintamente) – ha parlato di «situazioni indegne», di «quadro non più tollerabile» – per la Sardegna è ampiamente giustificato.

Il quadro

A Cagliari, ad esempio, non ci sono spazi per le visite nefrologiche, reumatologiche, allergologiche, immunologiche; per una visita endocrinologica c’è qualche data a dicembre, prima, a luglio a Carloforte; per una gastroenterologica ad aprile dell’anno prossimo, per una visita oculistica a breve bisogna andare a Sorgono. Per la mammografia e l’ecografia, se sono prescritte nella stessa ricetta, niente da fare, l’alternativa sarebbe chiedere al medico di separare le richieste, in questo modo si troverebbe qualcosa in due momenti e in due luoghi diversi, magari a chilometri di distanza, e in ogni caso chi non è esente dovrebbe pagare due ticket anziché uno. Raccontano dal Cup che gli utenti hanno smesso di arrabbiarsi, «prima ci insultavano quando dicevamo “impossibile prenotare”, adesso quasi se lo aspettano, sono rassegnati, alla fine rinunciano».

Le risorse

«Stiamo perdendo un’altra occasione per incidere sul problema, in Finanziaria si stanno stanziando risorse esigue, appena 5 milioni per l’acquisto di prestazioni dai privati accreditati, una minestrina per curare una broncopolmonite», sottolinea Umberto Ticca, consigliere regionale dei Riformatori. «È vero che i soldi non risolvono tutto, ma possono fare la differenza: mettiamo adesso tutto quello che i privati accreditati riescono ad assorbire per un programma concreto di abbattimento delle liste d’attesa, come hanno proposto, diamo loro la certezza del budget su cui potranno contare adesso, e vediamo se riusciranno a rispettare le promesse. Bisogna mettere le risorse immediatamente, non rinviare all’assestamento di bilancio, si tolgano i 30 milioni dagli aeroporti e si dirottino sulla salute dei cittadini».

Il sistema

Critico anche Francesco Agus (Progressisti): «La situazione è in continuo peggioramento, il primo obiettivo è efficientare il sistema: nell’ultimo anno sono saltate oltre 300mila visite, tra disdette e assenze dei pazienti. Alcune aziende, inoltre, chiudono illegittimamente le liste, impedendo le prenotazioni e sovraccaricando le altre strutture. Il problema, prima che in ospedale o in ambulatorio, inizia nelle inefficienze del Cup. I piani per ridurre le attese finora sono falliti: scarsa adesione del personale e risultati nulli. Se il problema è la retribuzione, la si adegui, come previsto dal contratto. Infine, vanno coinvolti maggiormente i medici di base».

La legge Schillaci

Nei giorni scorsi il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sferrato un duro attacco alle Regioni, dopo quello di ottobre, evidentemente caduto nel vuoto: «Il 27% delle strutture sanitarie presenta ancora irregolarità gravi, persistono agende chiuse arbitrariamente, liste gonfiate, sistemi di prenotazione frammentati e pratiche opache che ostacolano l'accesso alle cure». Quindi, «si sollecitano tutte le Regioni ad adempiere con effetto immediato agli obblighi previsti». La Conferenza delle Regioni ha risposto parlando di inerzia del ministero sulla riforma delle medicina generale, poi la controreplica, e in questo continuo scaricabarile di responsabilità, sono sempre i cittadini a soffrire.

Il Ruas

«La mia nomina fa seguito alla legge Schillaci, la Regione Sardegna sta adempiendo alle prescrizioni», dice Luigi Minerba, professore di Statistica medica e organizzazione sociosanitaria all’Università di Cagliari, scelto a gennaio dalla Giunta come Responsabile unico dell’assistenza sanitaria (Ruas), per definire interventi efficaci per la riduzione dei tempi d’attesa. «Abbiamo avviato un percorso, e inviato diverse note alle Aziende, con le azioni che devono intraprendere da subito per risolvere le criticità di tipo organizzativo. A ottobre c’è stata la delibera sulle risorse per l’abbattimento delle liste, ho chiesto alle Aziende come stanno procedendo, aspetto risposte».

Spiega ancora: «Altro aspetto essenziale è il Cup, nelle more della nuova gara d’appalto per il servizio, deve essere incrementato il numero di ore di risposta – fino alle 20 la sera e il sabato mattina – migliorata la gestione delle disdette, concretizzati i canali dedicati alle patologie oncologiche, riscritte le note del Cup Web, in modo che la gente sappia come si deve preparare per fare visite particolari, perché succede spesso che saltino». Insomma, «tante piccole cose sulle quali cerchiamo di incidere, con grande fatica, ed è necessaria anche una stretta collaborazione con la medicina di base. Adesso dovrebbe entrare in gioco una Cabina di regia regionale che detterà linee di indirizzo, il fenomeno non è facile da affrontare, soprattutto perché le richieste sono tante, più della capacita produttiva. I risultati si vedranno tra qualche tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA