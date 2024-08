«Sanità allarmante, troppe crepe» 

I numeri non sono buoni. Il presidente dell’Ordine dei camici bianchi dell’Asl 5 Antonio Sulis, affiancato dal consigliere Gianfranco Delogu e da Fabrizio Atzei, vice segretario vicario del sindacato dei medici di medicina generale (Fimgg) fotografa la situazione della sanità pubblica con un aggettivo: “allarmante”. Le istantanee, già consegnate alla commissione regionale Sanità del, Consiglio regionale, mettono a nudo le crepe, tra cui quelle che investono il “San Martino”, presidio di punta per i 150 mila dell’Asl oristanese.

Ascot

Di cui, giusto per far memoria, circa 40 mila, sono ancora senza medico di base, quello che una volta era il medico di famiglia. L’Asl ci ha messo una pezza con gli Ambulatori straordinari di Comunità territoriale, gli Ascot, «provvedimento tampone, dove si fa solo una parte della medicina generale. Nel breve è difficile pensare a qualcosa di diverso, nell’attesa potenziamoli», suggerisce il dottor Fabrizio Atzei. In alcune strutture per accaparrarsi un coupon che dà diritto a una ricetta medica c’è chi fa la fila dalle 4 di mattina. Al dottor Gianfranco Delogu, primario di Cardiologia all’ospedale di San Gavino, viene il magone quando ricorda gli anni trascorsi al San Martino: «Dieci anni fa nei reparti dove si richiedeva tempestività si operava h 24 con i medici necessari; oggi è impensabile anche per la emodinamica che sta funzionando ma con personale ridotto».

I numeri

Arrivano dal presidente Antonio Sulis. «L’organico è di 3 medici che possono coprire 12 ore dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 14. Per estendere i turni ci vorrebbero almeno un altro medico e 10 infermieri mentre oggi ce ne sono solamente 7. Restano quindi scoperte tutte le notti e il sabato pomeriggio e la domenica diurno e notturno». Cardiologia. «Otto medici, su un organico di 14. Riescono a coprire turni e ambulatori grazie alle prestazioni aggiuntive ma con le ferie e con questo organico ridurranno gli ambulatori, ad esempio lo scompenso cardiaco che verrà attivato non più di 1 o 2 volte al mese». Tutti i reparti chi più chi meno soffrono ma la Medicina più degli altri: 4 medici compreso il responsabile e un neolaureato che non ha autonomia. Ancora Sulis: «I medici qualche anno fa erano 14, i posti letto da 58 si sono ridotti a 25 del tutto insufficienti senza considerare i 25 persi dall’Ospedale di Ghilarza dove la medicina non esiste più. Le condizioni di lavoro sono estremamente difficili e questo ha determinato numerose richieste di mobilità verso altri sedi. Chi verrebbe a lavorare in questa situazione? E soprattutto quale può essere la sicurezza delle cure e degli operatori nei reparti e quale organizzazione del lavoro si può avere in questa situazione».

I reparti

Radiologia: 7 medici, direttore e altri medici con esoneri vari nell’unico reparto dell’Asl che deve assicurare la copertura degli esami h.24 in urgenza. «In questo scenario –evidenzia Antonio Sulis- abbiamo il macchinario Tac più anziano, meglio obsoleto, dell’intera Regione a livello dei principali ospedali, in servizio dal 2011». Radiologia territoriale. «Il direttore e una dottoressa che si occupano essenzialmente di senologia, manca la risonanza magnetica. È stata installata una nuova Tac acquistata per sostituire il macchinario del Dipartimento di emergenza che funziona 3 giorni circa a settimana. Un collega ambulatoriale si occupa per poche ore di radiologia tradizionale e un’altra si occupa di ecografia. Da questa struttura dipendono anche i poliambulatori di Ales-Terralba e Ghilarza».

RIPRODUZIONE RISERVATA