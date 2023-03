Sanità, al Marino 14 nuovi posti di riabilitazione ma soffre Oculistica 

Buone notizie per l’ospedale Marino che guadagna ulteriori posti letto per la Riabilitazione, mentre continuano a soffrire i reparti di Oculistica di Alghero e Ozieri a corto di medici. L’Aou nei giorni scorsi ha attivato, nell’unità operativa diretta dal dottor Silvano Camerada, 14 posti dedicati all’attività ospedaliera di riabilitazione intensiva, che si caratterizza per interventi di recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono una sorveglianza medico-infermieristica nell’arco delle 24 ore. «Prosegue da parte dell’azienda – afferma il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano – la valorizzazione dell’ospedale Regina Margherita di viale Primo Maggio. La nostra azione è quella di aumentare l’offerta di prestazioni sanitarie, attraverso un processo sinergico di inserimento nelle attività di secondo e terzo livello garantite all'interno dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari».

Ieri mattina, invece, i consiglieri regionali di opposizione, primo firmatario Daniele Cocco, hanno presentato una interrogazione sulla grave carenza di personale medico nei reparti di Oculistica di Alghero e Ozieri, dove lavorano solo sei medici, compreso un unico direttore per entrambe le strutture, a fronte di un organico di 13 medici specialisti. «Stiamo assistendo a una lenta e inesorabile agonia dell’assistenza oculistica nelle piccole sedi territoriali – scrive Cocco di Alleanza Europa Verde – che a breve porterà all’inevitabile depotenziamento dei servizi sanitari attualmente erogati, con la concreta possibilità di chiusura degli ambulatori territoriali». (c.fi.)

