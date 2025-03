Sanità al collasso: protesta all’ospedale 

Dal quartier generale della Asl Gallura fino all'ospedale Giovanni Paolo II per manifestare contro lo smantellamento della sanità pubblica gallurese e per chiedere alla Regione un’attenzione particolare al sistema sanitario del territorio, più disponibilità al dialogo con le parti sociali e condizioni che garantiscano il diritto alla salute di tutti. In piazza, ieri, CGIL, UIL e Nursind che contestano le scelte aziendali, chiedono alla politica locale di intercedere con quella regionale ed elencano le criticità: dallo smantellamento dei reparti nei tre presidi ospedalieri alla carenza di personale sanitario fino allo svuotamento dell'assistenza medica territoriale.

«Siamo qui per sensibilizzare sull'emergenza sanitaria nel nord Sardegna e, in particolare, in Gallura: da troppo tempo assistiamo allo smantellamento dei reparti, a un depauperamento dei servizi sanitari territoriali e a un congestionamento dei plessi ospedalieri di Olbia, Tempio e La Maddalena», dice il segretario Cgil Olbia Tempio, Danilo Deiana, e chiede alla Regione di intervenire per liberare risorse necessarie a potenziare organici e posti letto. «Denunciamo la carenza di personale che non riesce a garantire un'assistenza adeguata: mancano almeno 200 infermieri e 200 operatori socio sanitari», ha continuato il segretario provinciale UIL, Vito Langiu. E quanto ai posti letto per pazienti acuti, aggiunge la segretaria di Fp CGIL, Jessica Cardia, «sono stati dimezzati, al Paolo Dettori di Tempio se ne contano 20 e a La Maddalena solo sei, di fronte a una sanità territoriale che non funziona».

RIPRODUZIONE RISERVATA