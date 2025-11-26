«Sanità al collasso, alziamo la voce» 

La sanità del Sulcis e in particolare l’ospedale Sirai di Carbonia, sempre più allo sbando. Una marea di carenze che aumenta giorno dopo giorno aggravando una situazione non più sostenibile. Lo denuncia una dura nota del Pd protocollata ieri in Regione dal capogruppo in Consiglio comunale Giacomo Guadagnini e lo ribadisce l’intera assemblea civica di Carbonia dove, ieri sera, il sindaco Pietro Morittu ha parlato di «punto di non ritorno» e ha annunciato azioni eclatanti per i prossimi giorni, tra cui un sit-in davanti all’assessorato regionale alla Sanità e una manifestazione di piazza aperta a tutti i cittadini.

I settori

I numeri inviati in Regione nel documento del Pd sono impietosi. Le unità operative del Sirai dotate di direttore di struttura complessa sono soltanto tre: Chirurgia generale, Anestesia-Rianimazione e Pronto soccorso. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia e chiuso ormai da quasi due anni e diverse unità operative complesse sono da tempo prive di direttore di struttura complessa: nello specifico il problema riguarda Neurologia, Nefrologia e Dialisi, Medicina e Urologia, Diabetologia e Cardiologia e Emodinamica Se si passa dal dettaglio alla sintesi la situazione appare forse ancora più gravosa: «Metà dei reparti, tre su sei risulta chiusa – sottolinea Guadagnini - e il Pronto Soccorso presenta una carenza di personale medico pari o superiore al 50 per cento rispetto alle necessità operative. Parliamo di sei medici presenti su quattordici richiesti». Purtroppo il problema va oltre il Sirai e le Guardie mediche spesso chiuse un po’ in tutto il Sulcis Iglesiente. «Siamo privi di servizi ambulatoriali e specialistici come la casa della salute sia a Giba, Sant’Antioco, Carloforte e Buggerru . Da qui nascono le liste d’attesa come l’affollamento del pronto soccorso e i viaggi della speranza verso altri ospedali di Cagliari e del resto dell’Isola che spesso non hanno buon fine.

La protesta

Il problema della sanità cittadina è riemerso ieri in Consiglio comunale a Carbonia. Quasi tutti i consiglieri, mese dopo mese, hanno sollevato il problema con documenti di protesta, interpellanze e mozioni per la situazione del Sirai sulla quale, ieri sera, è scaturito un dibattito molto acceso.

Al termine degli interventi ha preso la parola il primo cittadino Pietro Morittu che ha deciso di cambiare rotta. Se sino a ieri ha preferito l’interlocuzione con gli organi competenti ora ha deciso di passare ad azioni più dirette: «Martedì mi presenterò sotto l’assessorato regionale alla Sanità a Cagliari e invito tutto il Consiglio a fare lo stesso. Nelle prossime ore informerò l’assessore Bartolazzi. Per il 15 dicembre inoltre sto convocando una manifestazione di piazza a cui inviteremo scuole, organizzazioni di categoria e cittadini per discutere dell’allarme sanità».

