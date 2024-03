Sanità a un passo dal tracollo 

È emergenza sanitaria nel Nuorese, l’ospedale San Francesco rischia il tracollo. Curarsi è un lusso destinato a chi può permettersi di pagare le cure. Il personale ospedaliero è in calo tra pensioni e trasferimenti, assenti anche i medici di famiglia nei piccoli centri dove si fatica per una ricetta. Nell’ultimo mese la situazione è peggiorata, si viene dirottati nel Cagliaritano e Olbia. Nella struttura regna il silenzio assordante di chi ha esaurito le forze per ribellarsi. I ricoveri non vengono più accettati e da qualche giorno sono cominciate le dimissioni dei pazienti in cura. Nessun reparto è immune. I più critici sono Cardiologia, Oncologia (due medici), Centro trasfusionale, Medicina, Ematologia, Endoscopia (un medico), Geriatria, Ortopedia e Traumatologia. Sguarnita perfino la farmacia ospedaliera, dove mancano i farmaci, dalla Tachipirina a quelli salvavita.

Le testimonianze

A denunciare il declino dell’ospedale e documentarlo con foto sul suo profilo Facebook è anche la giornalista Elvira Serra: «Ai miei concittadini non è più garantito il diritto alla salute». Parla del reparto di Medicina, dall’ala inutilizzata alle finestre chiuse con lo scotch per le medicazioni e si rivolge ai vertici: «Capisco lo sconforto ma la conseguenza coerente sono le dimissioni. Di fronte a un tale fallimento non può esserci nessun alibi». Il direttore generale della Asl, Paolo Cannas, le replica sui social: «Il reparto di Medicina si trova in un stato più che decoroso. Capita tuttavia che in alcuni momenti i ricoveri siano superiori alle capacità di assorbimento del reparto e che in piccoli lassi di tempo possa accadere che si utilizzino brande di appoggio».

In prima linea anche l’esponente di “Sardegna chiama Sardegna” e paziente diabetico, Danilo Lampis: «Si stanno abbandonando i cittadini alla sanità privata o alla rinuncia delle cure».

L’azienda

Secondo la Asl la criticità riguarderebbe solo Ortopedia e Traumatologia, per cui mancano tre unità e quindi «si è resa necessaria la sospensione temporanea di nuovi accessi» e «in attesa che la situazione torni alla normalità l’Azienda si è attivata con la pubblicazione di un bando urgente per il reclutamento di dirigenti medici ortopedici».

Personale sotto stress

Nella realtà però è quasi impossibile trovare qualcuno soddisfatto del servizio, soprattutto dopo le chiamate degli ultimi mesi dove si annunciava l’annullamento di tutte le visite prenotate e attese da oltre un anno. Prenotare di nuovo è un’odissea, nel migliore dei casi per le urgenze si attende sei mesi. Lo stress è alle stelle: turni indicibili, rinuncia al pensionamento per non abbandonare i pazienti, obbligo di annunciare alle famiglie che i servizi non ci sono. L’alternativa è il costoso servizio privato.

