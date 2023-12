Sanità a scartamento ridotto 

In provincia di Oristano meglio non avere problemi di salute nei giorni festivi e prefestivi: i 25 Ascot sono chiusi e la Guardia medica di Oristano apre ma solo lunedì e mercoledì. Quindi non resta altro che rivolgersi al pronto soccorso di Oristano (o Bosa) anche per una febbre che non passa o per dolori allo stomaco. E sulla vicenda “Guardia medica” il sindaco Massimiliano Sanna chiede un incontro urgente al prefetto, mentre Luigi Tedeschi, presidente del distretto sanitario di Oristano, parla di «situazione vergognosa».

Ascot

Sull’albo pretorio del Comune di Oristano (non invece sui canali informativi dell’Asl 5) l’avviso: «Gli ambulatori con sede a Allai, Ardauli, Baratili San Pietro, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Flussio, Ghilarza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes in occasione di giornate prefestive e festive non saranno operativi». Gli Ascot, soluzione straordinaria e temporanea che sopperisce alla mancanza di medici di famiglia, vennero istituti a marzo «per garantire prestazioni, visite urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta di fabbisogno domiciliare (inserimento in Adi, attività programmate, prestazioni integrative, certificati di malattia)» da parte di medici che offrivano la loro disponibilità. Un progetto per sei mesi «eventualmente prorogabili». Il 21 novembre il direttore sanitario Angelo Serusi tira le somme: da aprile a settembre la spesa è stata di 314mila euro.

Guardia medica

Sulla vicenda della guardia medica, che da ottobre apre a singhiozzo (dal mese scorso due notti a settimana) e con un solo sanitario operativo, un equivoco va chiarito: la mancanza di medici non c’entra nulla. O meglio, è una conseguenza di un atto (per i sindacati un ordine di servizio, per il direttore Asl una nota per il rispetto del contratto nazionale) che imponeva ai 12 operatori di intervenire in caso di urgenze anche nel carcere di Massama. Il risultato è stato la presentazione delle dimissioni di massa (alcuni lavoravano nel presidio di via Carducci da anni) diluite tra agosto a settembre. Eliminato l’equivoco resta il disservizio per oltre 35mila persone (i residenti di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea).

«Situazione tragica»

Non usa mezzi termini per definire la situazione e annuncia che a breve convocherà la riunione del Distretto sanitario. Il presidente Luigi Tedeschi parla di «situazione tragica, derivante da una leggerezza che ha creato questo vuoto. Essere arrivati a questo punto è inaccettabile. È un attentato alla sanità pubblica». Il presidente del distretto sanitario non ha dubbi: «Che Oristano sia sguarnita di professionisti in guardia medica sono responsabili tutti: Regione, amministratori locali, Asl e anche i medici. Quando si tratta di assistenza sanitaria tutti siamo chiamati a una responsabilità che va oltre il contratto, in questi casi ci si rimbocca le maniche. Entro fine mese affronteremo il problema, perché questa è una criticità che non riguarda solo la città. Nel corso della riunione valuteremo, soprattutto, che tipo di azione si potrà mettere in campo per porre rimedio a una situazione vergognosa».

«Vertice col prefetto»

Massimiliano Sanna invece, dopo aver inviato una nota alla Regione lo scorso mese, ora si appella al prefetto Salvatore Angieri: «Non si può andare avanti così, questa situazione va risolta. Chiederò un incontro a breve con prefetto e i presidenti dei distretti sanitari per capire come venirne fuori». Nel frattempo il Comitato per la tutela della salute annuncia l’organizzazione di una grande manifestazione.

