Sanità a pezzi, Cadeddu lascia 

Mancano medici, psicologi. Niente visite e prenotazioni. Perfino il citofono nella guardia medica non c’è più. Il poliambulatorio di Macomer è allo stremo e per denunciarne la situazione si è dimessa la presidente del comitato del distretto sociosanitario. Una protesta che suona come un atto d’accusa verso la Asl 3. «Non ci sono più le condizioni per andare avanti», dice Silvia Cadeddu, sindaca di Birori, che da qualche anno aveva l’incarico.

Atto irrevocabile

Cadeddu ha presentato la lettera di dimissioni ai sindaci dei Comuni e al direttore della Asl di Nuoro, Paolo Cannas. «Dimissioni irrevocabili - spiega - in quanto non sussistono più le condizioni per continuare a svolgere in maniera proficua il mandato. Colgo l’occasione per sollecitare, ancora una volta, Paolo Cannas perché provveda a regolamentare, conformemente alla legge regionale, il funzionamento del comitato del distretto sociosanitario ponendo termine alla grave lacuna dell’atto aziendale». Silvia Cadeddu ha ringraziato i sindaci del distretto, il comitato per la difesa della sanità nel Marghine, i medici e la direttrice Maria Giovanna Porcu.

I motivi

Cadeddu ha spiegato: «Di fatto il Comitato del distretto socio sanitario non ha funzionato come doveva, ma è stato fatto diventare una scatola vuota, svuotato di autorevolezza, in certi casi paralizzato. Il mio è un atto di protesta. La legge prevede che il Comitato doveva essere coinvolto nella programmazione, ma siamo stati ignorati anche nell'atto aziendale del direttore generale, che ho tanto contestato. È stato privato della funzione di controllo che doveva svolgere. Una gestione da stato confusionale. Non ci sono più le condizioni per andare avanti e oltre alle cose importanti, come i medici, oltre a quelle essenziali mancano anche le cose più elementari, come il citofono nella guardia medica e soprattutto mancano gli psicologi, indispensabili in un distretto sanitario. Manca anche un regolamento. Manca la volontà e manca la programmazione». Nella lettera inviata al direttore Asl, garbata, ma altrettanto polemica, Silvia Cadeddu mette in evidenza una situazione drammatica, spesso denunciata dal Comitato per la difesa della salute nel Marghine, ma quasi sempre smentita dai vertici della Asl di Nuoro. «Il mio vuole essere un atto per svegliare le coscienze - conclude - auguro a chi verrà eletto in mia sostituzione un proficuo lavoro». Il direttore generale ora dovrà convocare il comitato per eleggere un nuovo presidente.

