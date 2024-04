Sanità a pezzi, appello alla Todde 

Agenas boccia la Sardegna e stende un velo pietoso sull’Ogliastra. A trenta giorni da un infarto acuto del miocardio, il tasso di sopravvivenza per gli ogliastrini è tra i più bassi d’Italia. «È evidente che qualcosa non funziona nella gestione e pianificazione dell’emergenza-urgenza», ha dichiarato Michele Muggianu, segretario territoriale di Cisl Ogliastra, a margine dell’esecutivo interno. Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che conduce un’attività di ricerca, monitoraggio e valutazione dei servizi sanitari, certifica le criticità di un territorio dove, da due anni, è persino vietato nascere. Muggianu cerca aiuto in Regione, facendo appello alla neo presidente Alessandra Todde. «Sono in gioco la salute di tutti e i valori di uguaglianza dei cittadini nei loro diritti e dignità sociale. Appena si insedierà la nuova Giunta chiederemo udienza: il nostro territorio merita le stesse attenzioni di tutte le altre aree della Sardegna». Sulla scrivania della Todde la Cisl, con i suoi 12.436 iscritti, fra attivi e pensionati, con un aumento rispetto all’anno precedente di oltre 400 associati, non dimentica anche le altre emergenze territoriali: istruzione, trasporti, lavoro e aree ex Cartiera. (ro. se.)

