Sanità, 50mila senza medico 

Emergenza sanitaria in tutta la provincia di Oristano. Prive di assistenza di base circa 50mila persone, un cittadino su 3. La situazione, nelle proiezioni future con i pensionamenti, è destinata a peggiorare. La questione è stata affrontata ieri pomeriggio dal Consiglio comunale a Ghilarza, riunito per discutere della carenza di medici di base e pediatri e cercare azioni concrete da intraprendere.

Gli interventi

All’incontro ha preso parte il commissario della Asl 5, Federico Argiolas, accompagnato dai componenti dello staff Marilena Muggianu, Maddalena Satta e Peppino Figus. Per oltre un’ora hanno ascoltato le criticità del territorio e le proposte, ma per alcune - condivise dal commissario - solo il legislatore potrebbe dare risposte. Ora in tutta la provincia funzionano 35 Ascot. «Sono nati per l’emergenza tre anni fa, diventati di fatto un’emergenza in progress. L’obiettivo è potenziarne le ore e aprirne qualche altro. Pochi giorni fa si sono chiuse le manifestazioni d’interesse e abbiamo ricevuto la disponibilità di diversi colleghi in pensione. Procederemo con la riorganizzazione e nuove aperture», ha chiarito Argiolas nel suo intervento.

Le proposte

Tra le richieste dei consiglieri Renato Giovannetti e Giuseppe Fadda quella di affiancare ai medici dell’Ascot un collaboratore amministrativo, che si occupi della parte burocratica, o un infermiere. «Il problema è legato anche alla carenza di infermieri. Gli Ascot, allo stato attuale, non hanno l’elenco dei cittadini senza medico e capita che vi si rivolge anche chi lo ha. Stiamo lavorando alla dotazione tecnologica perché alcune sedi sono prive del Pc e in ogni caso è necessario mettere a sistema i dati, serve un’anagrafica dei pazienti. Ci sarà un incontro lunedì», ha detto Argiolas. Marilena Muggianu, direttrice del servizio integrazione ospedale-territorio, ha spiegato: «Lavoriamo anche per garantire, con continuità, le visite domiciliari che con l’Ascot risulta difficile proporre, stiamo creando un progetto speciale. Bisogna però capire che un medico dell’Ascot non potrà mai dare lo stesso tipo di servizio che dava il medico di famiglia. Bisogna sapersi adattare alle nuove situazioni. È necessario un patto tra Asl e amministrazioni».

Argiolas ha sottolineato: «Per portare la medicina nel territorio occorre fare un’alleanza: essere accoglienti, non far pagare l’affitto ai medici ed evitare tensione che poi portano i medici a fare altre scelte. Se si verificano aggressioni è chiaro che non si sceglierà di rimanere». Un altro grosso problema si avrà se la Regione non dovesse proseguire con i medici a gettone, che a Ghilarza garantiscono l’apertura del Centro di emergenza territoriale. E poi ci sono incidenti diplomatici come quello di un medico di Ghilarza prossimo alla pensione che chiedeva di restare altri tre anni, ma si è visto rispondere con una mail di presentarsi con esami al seguito per la visita. Episodio riportato in aula da Fadda.

