Sanità, 23 milioni in congelatore 

Non solo a Nuoro non arrivano i medici, ma per ora non sono ancora stati sbloccati nemmeno i soldi destinati alla chiusura bonaria dell’accordo sul project financing della sanità nuorese. Circa venti milioni, che in città si attendono dal 2021, da quando ci fu la transazione davanti al tribunale civile sulla rescissione del contratto. Soldi che servono a ristrutturare l’ala diagnostica e i reparti degenza in nove dei tredici piani dell’ospedale San Francesco.

Eppur si muove

Martedì c’è stato un incontro in Regione, l’Asl di Nuoro avrebbe avuto rassicurazioni dall’assessorato guidato da Carlo Doria sulla possibilità di utilizzare subito 9,6 milioni di risorse proprie destinate alla sicurezza del project per far ripartire subito i lavori, a cui si aggiungeranno 23 milioni rimasti congelati in questi anni nel bilancio regionale. Intanto oggi davanti al San Francesco, durante lo sciopero generale, dalle 11 alle 14 ci sarà un sit-in di protesta.

La vicenda

Nel luglio del 2021 l’Ats Sardegna aveva chiuso l’accordo per il project financing della sanità nuorese da 1,1 miliardi in 27 anni, annullato in autotutela dopo i rilievi mossi nel 2016 dall’Anac. Una transazione arrivata davanti al Tribunale civile di Nuoro, nel contenzioso promosso dalla società Pssc dopo la rescissione del contratto, che aveva definito i contenziosi. L’accordo bonario prevedeva la conclusione in 36 mesi di tutte le ristrutturazioni e l’addio alla gestione dei servizi da parte della società di Progetto. Se l’abbandono dei servizi della Pssc è iniziata gradualmente, per i lavori il meccanismo si è inceppato. I 17,7 milioni di euro necessari a sistemare l’area diagnostica e le degenze di ben nove piani del San Francesco, durante la liquidazione dell'Ats nella riforma sanitaria regionale del 2021, non finirono dentro il bilancio di Ares, e da qui all’Asl di Nuoro, ma in quello della Regione. Soldi che da allora sono rimasti congelati, e si attende vengano resi nuovamente disponibili all’Asl di Nuoro per la ripresa e l’ammodernamento dell’area diagnostica con l’anatomia patologica, i laboratori di analisi e chirurgici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento di nove reparti di degenza con la rivelazione fumi. Insomma tantissim e opere in cerca d’autore

Rimodulazione

In questi mesi però c’è stata anche una rimodulazione dei costi per le opere con l’adeguamento al prezzario regionale, e la cifra utilizzabile è salita da 17 milioni a circa 23 milioni. Nel frattempo però molti servizi sono stati interrotti, come quello della sala settica, dove si svolgono anche le autopsie, che è inagibile. Tanto che anche la Procura della Repubblica in una nota ha sollecitato al ripristino del servizio l’Asl 3, costretta in alcuni casi ad inviare le salme per gli esami autoptici addirittura sino a Cagliari, con i costi a carico della collettività.

L’Asl

Il telefono dell’assessore Carlo Doria squilla a vuoto. A rispondere è il direttore dell’Asl Nuoro Paolo Cannas che spiega: «Martedì abbiamo avuto un incontro positivo a Cagliari, attendiamo risposte in tempi brevi per le risorse. La nostra struttura sta riconquistando l’attrattiva che merita verso le professionalità, nello scorrimento delle graduatoria per radiologi otto tecnici hanno deciso di venire a Nuoro».

Braccia incrociate

Ma le proteste per le crepe nel servizio sanitario non si placano. Il sindacato infermieristico Nursind ha scelto il San Francesco per aderire allo sciopero nazionale per via delle condizioni lavorative, contro la quota retributiva delle pensioni, l’indennità specifica, l’abolizione dei tetti di spesa, i carichi di lavoro.

