Sanità, 22 milioni per i “Plus” «Devono essere più autonomi» 

Per il funzionamento dei Plus, cioè i Piani locali per i servizi alla persona nei territori, ci sono a disposizione quasi ventidue milioni di euro. Ieri in commissione Sanità l’assessore Carlo Doria e i direttori generali della Sanità e delle Politiche sociali hanno illustrato il piano di ripartizione delle risorse. In particolare, il dg delle Politiche sociali Giovanni Deiana, ha sottolineato l’importanza di assegnare alle unità territoriali una maggiore autonomia operativa ed organizzativa.

Attualmente, infatti, le assunzioni di personale sia a tempo determinato che indeterminato vengono effettuate dai Comuni, ma solo in parte, in base agli «spazi assunzionali» ed alle priorità delle singole amministrazioni. Una situazione che limita l’operatività delle strutture, che nel breve e medio termine potranno utilizzare risorse ancora maggiori provenienti dal Pnrr, dalla programmazione europea e da leggi nazionali, da destinare all’inclusione sociale ed alla sanità territoriale.Tenendo conto di questo scenario, ha proseguito Deiana, l’assessorato ha insediato un tavolo tecnico per mettere a punto le possibili soluzioni

Ancora in tema di Plus, l’assessore Carlo Doria ha ricordato l’attività di concertazione svolta dalla Regione con i Comuni di tutti gli ambiti territoriali alla ricerca di soluzioni condivise, evidenziando che, anche grazie alla possibilità di acquisire nuove risorse umane professionalizzate, sarà possibile accrescere l’impatto positivo di questa riforma sul sistema socio-sanitario. Successivamente sono stati illustrati gli emendamenti presentati dalla Giunta al Dl.373 (Collegato alla Finanziaria), sia in materia di Sanità che di Sport e Politiche sociali. Le proposte saranno discusse e votate nella prossima seduta.

