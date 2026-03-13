VaiOnline
Fonni.
14 marzo 2026 alle 00:24

Sangue versato e donato: tributo a Falcone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è svolto nella mattinata di ieri a Fonni l’incontro-dibattito “Dal Sangue Versato al Sangue Donato”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione dell’Avis di Fonni e l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato. Un’iniziativa di sensibilizzazione sull’antimafia, sulla solidarietà e legalità in cui sono stati esposti i resti dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone.

«È stata l’occasione per avvicinare i giovani ai valori della legalità e della memoria», sottolinea la sindaca di Fonni, Daniela Falconi che poi aggiunge: «Ricordare significa
assumersi una responsabilità verso il presente: solo coltivando consapevolezza e senso civico possiamo costruire una società più giusta e solidale».

Anche il volontariato è stata parte attiva nella giornata di sensibilizzazione. «Come Avis crediamo profondamente nel valore della solidarietà e del dono», ha evidenziato il presidente dell’associazione volontari del sangue, Stefano Busia, durante le fasi della raccolta, garantita grazie alla presenza dell’autoemoteca giunta da Nuoro. «Il messaggio dell’iniziativa ha unito simbolicamente il sangue versato per difendere lo Stato al sangue donato per salvare vite, parlando soprattutto
ai giovani di responsabilità e attenzione verso gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: sfida navale a Hormuz Si allungano i tempi della guerra

Via alcune sanzioni alla Russia? Kiev e Bruxelles contrarie 
Il conflitto

Libano, non si ferma lo sbarco della “Sassari”

I Dimonios dovrebbero arrivare a 500 ma il piano per l’evacuazione è già pronto 
Region

Giunta: via Motzo, entra Cocco. Ma è scontro

L’assessora sfiduciata da “Uniti per Todde”: «Gli interessi di una persona hanno prevalso su quelli dei sardi»  
Lorenzo Piras
Università

«Einstein Telescope, una sfida da vincere»

Inaugurazione dell’anno accademico, il rettore Mola: «Un’occasione di crescita per la Sardegna» 
Alessandra Ragas