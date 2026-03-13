Sangue versato e donato: tributo a Falcone 

Si è svolto nella mattinata di ieri a Fonni l’incontro-dibattito “Dal Sangue Versato al Sangue Donato”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione dell’Avis di Fonni e l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato. Un’iniziativa di sensibilizzazione sull’antimafia, sulla solidarietà e legalità in cui sono stati esposti i resti dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone.

«È stata l’occasione per avvicinare i giovani ai valori della legalità e della memoria», sottolinea la sindaca di Fonni, Daniela Falconi che poi aggiunge: «Ricordare significa

assumersi una responsabilità verso il presente: solo coltivando consapevolezza e senso civico possiamo costruire una società più giusta e solidale».

Anche il volontariato è stata parte attiva nella giornata di sensibilizzazione. «Come Avis crediamo profondamente nel valore della solidarietà e del dono», ha evidenziato il presidente dell’associazione volontari del sangue, Stefano Busia, durante le fasi della raccolta, garantita grazie alla presenza dell’autoemoteca giunta da Nuoro. «Il messaggio dell’iniziativa ha unito simbolicamente il sangue versato per difendere lo Stato al sangue donato per salvare vite, parlando soprattutto

ai giovani di responsabilità e attenzione verso gli altri».

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