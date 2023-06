Sangue, un premio ai grandi donatori 

Organizzata dall’Avis comunale, si è svolta ieri mattina al Caesar’s Hotel la premiazione dei 120 donatori di sangue che si sono distinti per la loro generosità negli anni. Claudio Lilliu, 27 anni, di Guasila, laureato in Relazioni Internazionali, è stato premiato sia come donatore, ricevendo la benemerenza in argento, che come vincitore di una borsa di studio: «Questo gesto ti premia con la consapevolezza che quella sacca di sangue aiuterà una persona, soprattutto vista la piaga della talassemia, particolarmente presente in Sardegna», commenta. «Un domani potrebbe servire a un nostro caro o a noi stessi».

Ernesto Salis, 45 anni e sua moglie Clarissa Fois, 44, sono donatori di Cagliari: «Ho preso la benemerenza d’argento, dono da quando ero giovane», spiega Salis. «È stata una scelta personale per aiutare il prossimo e visto che facciamo attività di volontariato, ci viene spontaneo. Abbiamo trasmesso questa generosità anche a nostra figlia». Aggiunge Fois: «Sono donatrice dal 2007, prima al Brotzu e poi in via Talete».

Mancano 30mila sacche

Piergiorgio Carta, presidente dell’Avis di Cagliari, è soddisfatto: «Ringraziamo i donatori che hanno garantito il loro apporto anche negli anni della pandemia: oggi è il primo ritrovo ufficiale in presenza, realizzato a ridosso della Giornata Mondiale del Donatore che ricorreva il 14 giugno, anche per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione; mancano 30.000 sacche di sangue all’anno per raggiungere l’autosufficienza. L’Avis di Cagliari», sottolinea, «esiste da quasi 90 anni ed è impegnata quotidianamente nell’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento, per quanto sia Cagliari che tutta la Sardegna siano sempre state tra le realtà più generose per donazioni e per indice di donazione per singolo donatore. Alla giornata di oggi hanno partecipato 120 donatori che sono solo una parte dei 3.000 che in questi anni non avevamo avuto modo di premiare. L’uomo può donare quattro volte all’anno, la donna due. Il progetto delle borse di studio riguarda sia i diplomati che i laureati con laurea triennale e specialistica: si sono dimostrati un efficacissimo strumento di coinvolgimento dei giovani».

Per Roberto Mura, vicesindaco metropolitano, «la donazione dà fiducia e speranza al territorio di tutta la città metropolitana, che in Italia è tra quelle che dona più sangue. C’è ancora tanto bisogno e infatti ci vogliamo mettere al servizio di questa realtà, per diffondere la cultura della donazione che è fondamentale per fare crescere la comunità».

