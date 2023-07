Sangue sull’Independence Day. Biden: «Siamo addolorati» 

Washington. Ancora sangue sulla festa del 4 luglio in Usa, con 10 morti e decine di feriti in tre distinte sparatorie ancora senza spiegazione alla vigilia dell’Independence day, quando l’America si ferma e si pavesa ad ogni angolo con la bandiera a stelle e strisce per commemorare la propria nascita. I proiettili hanno colpito a Filadelfia, Fort Worth (Texas) e Baltimora, ad un anno di distanza dalla strage di Highland Park, a Chicago, dove un 22enne aprì il fuoco ad una parata per la festa dell’indipendenza uccidendo sette persone e ferendone altre 48 prima di essere arrestato.

«Siamo addolorati per coloro che hanno perso la vita e, mentre la nostra nazione celebra il Giorno dell’Indipendenza, preghiamo per il giorno in cui le nostre comunità saranno libere dalla violenza delle armi», ha detto Biden poche ore prima di assistere dalla Casa Bianca ai fuochi d’artificio sul National Mall, ricordando che negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno «subito ancora una volta un’ondata di tragiche e assurde sparatorie».

La sparatoria col bilancio più grave quest’anno è successa a Filadelfia, la città simbolo degli Stati Uniti, dove fu firmata la dichiarazione d’indipendenza: 5 morti (tutti uomini tra i 20 e i 59 anni) e due ragazzi di 2 e 13 anni feriti. Ad agire un uomo con giubbotto anti proiettile e pesantemente armato. La polizia ha dato subito la caccia al killer, un uomo di 40 anni, che ha continuato a sparare prima di arrendersi in un vicolo. Poche ore dopo, intorno alla mezzanotte, altre tre persone sono morte ed otto sono rimaste ferite in un’altra sparatoria in un parcheggio a Fort Worth, Texas. Tutti adulti i coinvolti, tranne un minorenne. La tragedia è accaduta dopo la fine del tradizionale festival con cui nel quartiere di Como si celebra il 4 luglio. Finora nessun arresto. Il giorno prima Baltimora era stata teatro di un altro dramma, con due persone morte e 28 feriti (tra i 13 e i 32 anni, oltre la metà minorenni) colpiti in una festa in strada.

