Sangue sulle strade dell’Isola Numeri choc: 68 morti nel 2023 

Sessantotto morti da gennaio a oggi, undici dei quali da inizio settembre. Croci sulle strade della Sardegna, storie di vite interrotte. L’ultimo rapporto Istat sulla sicurezza nelle strade, rileva nell'Isola un tasso di mortalità tra i più elevati in Italia: 6,3 vittime per 100mila abitanti, mentre la media nazionale (3.159 i deceduti nel 2022) è di 5,4. Una strage senza fine che lo scorso anno ha contato ben cento morti nella nostra regione, numeri in aumento rispetto ai 91 del 2021 e ai 71 del 2019, anno preso a riferimento prima della pandemia.

La mappa del pericolo

L’ultimo incidente mortale sulla provinciale 2 del Sulcis, riporta alla ribalta le proteste per la mancata sicurezza delle strade che – al netto dell’alta velocità, della distrazione e del comportamento al volante – finiscono per diventare teatro di scontri frontali, impatti e voli fuori dalla carreggiata. Sulle statali ci sono ancora incroci a raso e tratti a rischio; mentre la rete viaria provinciale, senza spartitraffico centrale, ha curve trappola e sovente un manto stradale in pessime condizioni. L’Orientale Sarda e la 131, compresa la 131dcn, sono sempre comparse nelle mappe Istat sulle strade più pericolose , ma a scorrere i dati di quest’anno spicca l’alto numero di tragici schianti nelle carreggiate del Sulcis (12 in totale le vittime), mentre per il resto le croci sono comparse ovunque, dall’Oristanese alla Gallura, da Sassari e provincia a Nuoro, dall’Ogliastra al Sud Sardegna.

I rischi in città

C’è un altro dato, e cioè il numero dei pedoni investiti nei centri urbani, il più delle volte mentre attraversavano sulle strisce. Centinaia i feriti tra Nuoro, Cagliari, Sassari e anche nei paesi, e sette le vittime (due a Nuoro, una rispettivamente a Cagliari, Posada, Villagrande, Sassari e Desulo). Giambattista Marotto, comandante della polizia municipale di Cagliari sottolinea che tra le cause più frequenti degli incidenti in città ci sono, «l’inosservanza delle norme del codice della strada, per esempio il sorpasso fatto oltrepassando la striscia continua ; la velocità e la distrazione, spesso dovuta all’utilizzo del telefonino mentre si è alla guida». Quattro i mortali a Cagliari dall’inizio dell’anno e sette le vittime, tra queste i quattro ragazzi morti in viale Marconi all’alba del 10 settembre scorso.

Le regole base

Giovanni Marziano, dirigente regionale della Polstrada, ha un osservatorio sull’intera rete viaria della Sardegna. «Ogni incidente dipende da una serie di fattori e circostanze, ma i dati generali ci dicono che l’alta velocità incide sempre. Restare coinvolto in un incidente mentre si guida a 50, ha conseguenze diverse dal correre invece a 120, perché si ha uno spazio di frenata diverso». Il capo della Stradale sottolinea poi, «l’importanza di indossare la cintura di sicurezza per chi è alla guida, ma anche per i passeggeri». Il telefonino è un’altra delle concause più frequenti; meno consistente , «il numero dei casi in cui abbiamo rilevato ebbrezza alcolica e uso di stupefacenti». Quanto alle condizioni delle strade, «è bene che chi è alla guida ne tenga conto, per questo va osservato il limite di velocità». Queste e altre regole vengono spiegate dalla Polstrada anche nelle scuole. «Abbiamo del personale formato per parlare di sicurezza stradale ai ragazzi di tutte le età. È fondamentale gettare solide basi per aiutarli a maturare il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA