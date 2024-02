Sangue sulle elezioni: 40 morti in 50 attacchi 

Islamabad. In Pakistan si sono svolte in un clima di violenza le elezioni parlamentari e provinciali e ancora prima della chiusura dei seggi, da molte parti sono state sollevate accuse di irregolarità e condizionamenti. A cominciare dalla decisione delle autorità di disattivare le reti di telefonia mobile e internet, per “motivi di sicurezza”. «Come risultato dei recenti episodi di terrorismo nel Paese, sono andate perdute vite preziose. Le misure di sicurezza sono essenziali», ha affermato un portavoce del ministero dell’Interno, con un riferimento ai due attentati contro uffici di candidati alle elezioni nella provincia del Baluchistan in cui sono morte almeno 28 persone, rivendicati dallo Stato islamico.

In quest’atmosfera, sono stati dispiegati oltre 650 mila membri del personale dell’esercito, dei paramilitari e della polizia. Ma nonostante ciò, 12 persone sono rimaste uccise, tra cui 10 agenti del personale di sicurezza, e una quarantina sono rimaste ferite. In tutto, gli attacchi terroristici sono stati oltre 50. La sospensione di Internet è però stata giudicata da molti come una misura tesa a ostacolare quantomeno un ampio afflusso alle urne, che potrebbe invece facilitare il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), il partito dell’ex primo ministro Imran Khan, estromesso dal potere da quasi due anni, ma che ancora gode di una vasta popolarità, nonostante sia ora in prigione con una serie di condanne per corruzione, tradimento e anche per il suo matrimonio, giudicato non islamico o illegale. Secondo le previsioni, il Pakistan Muslim League Nawaz (Pml-N) del già tre volte premier Nawaz Sharif dovrebbe uscire vincitore.

