«Sangue nell’impronta di Sempio» 

Pavia. L’impronta di un palmo di una mano su una parete non basta. Per questo le nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi si stanno concentrando su quella traccia attribuita ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio, e su altre di cui sono state ritrovate le immagini repertate 18 anni fa, all’epoca del delitto. Traccia da cui i consulenti di Alberto Stasi, il fidanzato che sta finendo di scontare 16 anni di carcere, ritengono sia possibile estrapolare materiale biologico e, quindi, capire se ci sia o meno sangue di Chiara. E intanto arriva una svolta in un altro giallo italiano. Da Garlasco a Trieste, dove la Procura anticipa: «Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich». La ricostruzione del pubblico ministero Iozzi, è contenuta in una richiesta di incidente probatorio a carico di Sterpin, l’amante della donna uccisa. Per l’accusa Liliana fu uccisa dal marito, «nel parco dell’ex ospedale psichiatrico».

L’inchiesta di Parma

Dopo le perquisizioni, i sequestri, le audizioni e l’interrogatorio a cui Sempio, per un vizio formale, non si è presentato, inquirenti e investigatori proseguono con il lavoro di rilettura delle impronte già repertate nella villa di Garlasco, e di cui ci sono le immagini. Dell’ormai nota “papillare 33", individuata sul muro delle scale in fondo alle quali fu trovato il corpo senza vita di Chiara, si sta cercando negli archivi, in particolare del Ris di Parma, l’intonaco grattato con un bisturi sterile ai tempi dei rilievi. Allora le analisi furono senza esito, mentre ora, ritengono gli esperti incaricati dai legali di Stasi, possono fornire risultati. In questi anni, con i progressi nel campo delle tecniche scientifiche forensi, sono amplificate le possibilità di arrivare a conclusioni che consentano di aggiungere tessere all’inchiesta in corso. Potrebbero aprire spiragli anche gli esami, che avverranno nell’incidente probatorio che comincerà il 17 giugno, sull’impronta digitale numero 10, repertata sulla parte interna della porta di casa Poggi. Un dito di una presunta «mano sporca» lasciata dall’assassino quando è fuggito: oggi si può stabilire se ci siano tracce ematiche riconducibili a Chiara e anche qualche ulteriore profilo maschile. Essendo già stato escluso che appartenga a Sempio o a Stasi potrebbe consegnare un riscontro al capo d’accusa formulato nei confronti del 37enne amico di Marco Poggi, laddove si dice che avrebbe agito in concorso con altri per via del secondo profilo di Dna al momento senza identità rilevato sulle unghie di Chiara.

