Olbia.
30 novembre 2025 alle 00:20

Sangue nella casa dei misteri 

Rosa Bechere: nuovo sopralluogo dei Ris alla ricerca di tracce 

Un errore fare sparire il corpo di Rosa Bechere, un passo falso che potrebbe portare gli investigatori al luogo dove si trovano i poveri resti della pensionata. Il pm Alessandro Bosco da qualche giorno ha dato una precisa direzione alle nuove indagini sulla scomparsa della donna, i carabinieri cercano riscontri a un circostanza che è coperta dal riserbo più assoluto. La polizia giudiziaria avrebbe iniziato la caccia a un oggetto che potrebbe essere stato nascosto in luogo diverso dagli edifici “visitati” dal Ris giovedì e venerdi. Qualcosa che potrebbe essere all’interno di una vasca o un intercapedine raggiungibili da una botola o un tombino. Il pm Bosco non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulle attività in corso, ma è forte la sensazione di una svolta imminente dell’inchiesta a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia olbiese indagata per omicidio e occultamento di cadavere.

Le intercettazioni

I carabinieri del Nucleo operativo di Olbia stanno svolgendo indagini anche senza il supporto del Ris, lontano dalla casa di via Pietro Aretino a Olbia, dove vivono gli indagati, e dalla casa di Su Canale teatro di un sopralluogo venerdì mattina. Nella frazione di Su Canale (Monti), i carabinieri sono arrivati insieme al pm Bosco e al difensore della coppia, il penalista Giampaolo Murrighile. Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu hanno vissuto per qualche tempo in una abitazione di campagna. Come era successo due anni fa, l’edificio è stato passato al setaccio e non ci sarebbero sviluppi rilevanti, per ora, dal sopralluogo. Il dato interessante è che i carabinieri, oltre a tracce biologiche, stanno cercando nelle case di via Pietro Aretino e Su Canale (e in altri luoghi) qualcosa che nella prima inchiesta era sfuggito. Stando a indiscrezioni un elemento ricavato dalle intercettazioni del 2023.

Macchie di sangue

In una delle auto esaminate dal Ris giovedì sera sarebbero state trovate tracce ematiche, saranno necessari ulteriori approfondimenti (sempre affidati al Ris di Cagliari) per accertarne l’origine. E la settimana che inizia sarà intensa per pm e polizia giudiziaria.

