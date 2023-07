Sangue nel B&B, 43enne strangolato 

Un contatto telefonico in serata, poi l’incontro in un B&B di via Nazionale a Quartucciu. In una delle stanze al primo piano dell’edificio, alla fine restano tanto disordine e un cadavere. Il corpo senza vita è quello di Gabriele Pergola, 43 anni, nato a Cagliari ma residente a Quartu dove gestiva un bar. A fare la macabra scoperta, ieri mattina alle 5, alcuni camerieri della stessa struttura accorsi dopo aver sentito grida e un forte trambusto provenire dalla stanza. In pochi minuti l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Quartu e di un’ambulanza del 118, ma la camera con quel corpo riverso sul pavimento e il disordine intorno, conseguenza di una colluttazione, era con tutta evidenza una scena del crimine. Gabriele Pergola è stato strangolato, con un asciugamano o il lembo di un lenzuolo. Saranno gli esami a dirlo.

Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio quando si era appena fatto giorno. L’esame degli ultimi contatti telefonici della vittima e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del B&B hanno condotto a Sinnai i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Quartu e qui, con i militari della stazione, hanno fermato Gabriele Cabras, 19 anni, nato a Cagliari e da alcuni anni residente a Sinnai. Secondo le prime indagini il giovane si sarebbe allontanato dal B&B di Quartucciu con in tasca 600 euro già recuperati dai carabinieri. Il ragazzo è censito in banca dati per un tentato omicidio commesso a gennaio a Quartu con due presunti complici.

Per lui è ora scattata la pesantissima accusa di omicidio aggravato. Nella tarda mattinata di ieri è stato trasferito al carcere di Uta dove domani sarà interrogato dal magistrato Diana Lecca che conduce le indagini con i carabinieri. Intanto, il corpo di Gabriele Pergola è stato portato al Brotzu dove, sempre domani, il medico legale Roberto Demontis effettuerà l’autopsia. Secondo i primi accertamenti, comunque, l’uomo sarebbe stato strangolato con un asciugamano o con un lenzuolo.

La scena del crimine sembra indicare che nella stanza ci sia stata una colluttazione sfociata nel feroce omicidio. L’assassino si è quindi dileguato con la speranza di far perdere le sue tracce. Nelle altre stanze si sarebbero sentite urla e oggetti rompersi. I due si sono forse azzuffati sino a quando l’imprenditore di Quartu è finito sul pavimento dove è stato strangolato, morendo probabilmente quasi subito. Il giovane, dunque, si sarebbe allontanato dal B&B di Quartucciu con in tasca 600 euro. Soldi della vittima? Li avrebbe presi con la forza, oppure gli sono stati consegnati dalla vittima prima del feroce omicidio. Oppure sono soldi suoi? Nell’attesa di ulteriori elementi, per lui è scattata al momento solo l’accusa di omicidio volontario, non di rapina. In caserma Gabriele Cabras non avrebbe fatto ammissioni, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Giovanni Cabras che domani parteciperà all’interrogatorio di fronte al giudice. Potrà dunque raccontare la sua verità, quali sono stati gli eventuali rapporti con Gabriele Pergola, una persona incensurata che non ha mai fatto parlare di sé.

Le indagini sono state portate avanti dal capitano Pietro Lucania, comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, dal tenente Ignazio Cabras comandante del Nucleo radiomobile della stessa Compagnia e dal maresciallo Daniel Lombardi, comandante della stazione di Selargius. Sul posto il tenente colonnello Michele Tamponi che ha coordinato l’intero lavoro investigativo e che si è trattenuto a lungo col magistrato Diana Lecca e il medico legale Roberto Demontis. Già all’alba, il quadro dell’accaduto è apparso chiaro agli investigatori che avrebbero ricostruito i contatti telefonici fra la vittima e l’indagato avvenuti domenica sera. Decisive sarebbero state anche le immagini del servizio di videosorveglianza del B&B di Quartucciu, una struttura nel cuore della cittadina campidanese, molto frequentata anche da turisti e villeggianti.

Carabinieri e medico legale sono rimasti nella struttura turistica di Quartucciu sino alla tarda mattinata quando la salma è stata rimossa e trasferita al Brotzu. Nel frattempo il presunto omicida è stato ascoltato in caserma a Quartu senza fare ammissioni, poi il trasferimento a Uta.

