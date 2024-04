Sangue infetto, risarcita dopo quarant’anni 

Nessuna prescrizione. E neanche nessuna decadenza: la paziente contagiata da sangue infetto deve essere risarcita anche dopo quarant’anni dai danni subiti. È quanto deciso dai giudici del Tribunale di Cagliari che hanno dato ragione all’avvocato di una donna di Monastir che era stata infettata dal virus dell’epatite dopo una trasfusione ricevuta negli anni Ottanta. Dopo un complesso contenzioso giudiziario, approdato anche al Tribunale amministrativo, il Ministero della Salute ha pagato circa 100mila euro di indennizzo (il cumulo di arretrati). Oltre a questo, la paziente riceverà da oggi anche una pensione mensile.

La normativa

Il procedimento civile è stato avviato nel 2017, quando la donna è riuscita a dimostrare che la malattia le era comparsa dopo il trattamento ricevuto in ospedale più di vent’anni prima. Per “danno da emotrasfusione”, infatti, si intende una lesione permanente (quasi sempre infezioni da Hiv o epatiti) che sia stata contratta a seguito di una trasfusione. Nel 1992 era stata varata una legge (la 210) che regolava l’indennizzo per le persone che erano state infettate: non un risarcimento, bensì un indennizzo pagato in via forfettaria determinato sulla base di specifiche tabelle. Chi non si riteneva integralmente soddisfatto dall’indennizzo ministeriale, negli anni ha potuto comunque citare in giudizio l’ospedale e il Ministero per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La vicenda

La donna di Monastir, attraverso l’avvocato Daniele Solinas, ha cosi chiesto di poter accedere all’indennizzo, con una causa che si è protratta dal 2017. Il Ministero aveva eccepito che, riferendosi a fatti di oltre trent’anni prima, qualsiasi eventuale responsabilità civile doveva essere dichiarata prescritta, ma la difesa – portando due sentenze della Cassazione del 2016 – ha fatto presente che il momento nel quale iniziare a contare la prescrizione deve essere fissato non quando la paziente ha avuto la trasfusione, bensì quando ha avuto la certezza che l’infezione le fosse stata trasmessa da trattamento. Da qui la decisione del Tribunale che ha condannato il Ministero a versare 100mila euro.

Il Tar Sardegna

Nonostante la decisione dei giudici civili e la quantificazione del danno, il risarcimento continuava a non arrivare nemmeno dopo mesi. A quel punto, l’avvocato Solinas ha trascinato il Ministero davanti al Tar Sardegna per il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”. Anche il tribunale amministrativo ha dato ragione alla donna e al suo legale. Così nei giorni scorsi, dopo quarant’anni sono arrivati i primi soldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA