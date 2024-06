Sangue in Daghestan, l’ombra dell’Isis sul doppio attacco 

Mosca . Spunta l’ombra dell’Isis nell’attacco armato che domenica ha fatto strage nel travagliato Caucaso russo con un bilancio che si è drammaticamente aggiornato con il passare delle ore: l’ultimo è di almeno 20 morti e diverse decine di feriti. Almeno 15 i poliziotti uccisi, in gran parte di fede musulmana, cinque i civili tra i quali un prete ortodosso a cui è stata barbaramente tagliata la gola. All’indomani dell'assalto alcuni osservatori puntano l'indice contro il ramo regionale dell’Isis, ma gli eredi di al Baghdadi non hanno, almeno per ora, rivendicato l’attacco che ha preso di mira due chiese, due sinagoghe e un posto di blocco della polizia stradale nel capoluogo Makhachkala e nella vicina Derbent. L’assalto è iniziato qui: un commando di uomini in nero ha dato alle fiamme una chiesa ortodossa e la vicina sinagoga, sparando su polizia, guardie della sicurezza e passanti. Diversi i morti, tra le vittime anche padre Nikolai Kotelnikov, 66 anni, «L’hanno sgozzato», ha denunciato la Chiesa ortodossa. I numerosi video girati dai testimoni inquadrano gli uomini in nero, molti a viso scoperto, che sparano contro i mezzi della polizia arrivati in soccorso. Poi la fuga, a bordo di un’auto. Dopo mezz’ora, mentre le fiamme divorano quasi per intero la centenaria sinagoga di Derbent, un altro commando apre il fuoco contro la polizia 125 chilometri più a nord. Si scatena una furiosa sparatoria, che lascia subito sul terreno almeno quattro agenti. Dopo ore di spari e caccia all'uomo, il resoconto ufficiale parla di «sei terroristi uccisi e identificati».

