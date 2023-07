Sangue, emergenza negli ospedali sardi: interventi a rischio 

Come ogni estate esplode la grave emergenza: il sangue scarseggia, in tutti gli ospedali della Sardegna. Mancano sacche, per le trasfusioni, per gli interventi chirurgici, per le urgenze sanitarie. La situazione è da allerta rossa, è importante continuare a donare, prima di andare in vacanza, anche se si continua a lavorare, nonostante il caldo e i tanti impegni.

L’allarme

L’ultimo Sos è arrivato ieri dall’Aou di Sassari: la carenza attuale è di 30mila sacche. Così, sono state organizzate diverse iniziative per promuovere la donazione e sensibilizzare sardi e turisti.

«La donazione di sangue è un processo sicuro e controllato, e le persone possono donare sangue periodicamente, senza nessun danno. Anzi, donare è positivo, perché lo stato di salute del donatore viene monitorato ogni volta», spiega Pietro Manca del Centro trasfusionale, «agosto è alle porte e rinnovo l’appello a tutte le associazioni, organizzazioni, ordini e singoli cittadini di venire a donare il sangue prima di partire per le ferie. Occorre sottolineare che il 48% del sangue a disposizione è destinato ai talassemici che, per poter vivere, devono sottoporsi periodicamente alle trasfusioni».

I medici ricordano che possono donare tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e in buone condizioni di salute.

I talassemici

Il sangue è essenziale per i talassemici, per le emergenze mediche, le operazioni chirurgiche, i trattamenti per i pazienti affetti da malattie gravi e molte altre situazioni cliniche.

Nei giorni scorsi i Giovani Avis del Medio Campidano hanno comunicato il seguente livello delle scorte dei vari gruppi sanguigni: A+, B+, AB+ stabile; AB- carente; A-, B-, 0- urgente; 0+ molto urgente.

Maria Antonina Sebis, presidente di Thalassa Azione Onlus, non si stanca di ripeterlo e lo ha fatto recentemente anche ai microfoni di Radiolina: «I pazienti con talassemia dipendono fin dalla più tenera età dalla trasfusioni, e già nei primi mesi di vita molti di loro ricevono le prime terapie trasfusionali: il midollo osseo di questi pazienti purtroppo non è capace di produrre globuli rossi in maniera adeguata per produrre l’emoglobina. Cosa accade ogni estate? Registriamo una grave carenza di sangue perché la Sardegna non è autosufficiente da questo punto di vista, e anche nelle altre regioni il sistema entra in crisi. I primi a soffrirne sono i pazienti talassemici, in quanto per loro il sangue è vita, è ossigeno. Attualmente sono 1500/1600 i talassemici nell’Isola, tra questi, più di 1000 dipendono dalle trasfusioni. Insomma, la vita di queste persone si basa principalmente sulla disponibilità di sangue».

La risposta

Volta per volta aderiscono alle campagne gli sportivi (come i calciatori del Cagliari e i cestisti della Dinamo) e diversi professionisti. Coinvolti nelle scorse settimane gli architetti della provincia di Sassari, che hanno risposto all’appello del centro trasfusionale dell'Aou e celebrato il 100° anniversario della nascita dell’albo in Italia con questo gesto di generosità. «Abbiamo accolto molto volentieri l’invito che il dottor Manca ha fatto durante un incontro con tutte le professioni tecniche: architetti, ingegneri, geometri, periti agrari, periti industriali, agronomi», ha detto Pietro Peru, il presidente dell'Ordine degli architetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA