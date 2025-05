Sangue, emergenza donazioni  

Il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino lo ripete con cadenza sistematica all’inizio di ogni mese, quasi fosse un mantra: «Non fermatevi, donate». Ma stavolta, l’appello ha un tono più urgente. Dall’ultima assemblea Avis regionale è emerso un dato difficile da ignorare: nel 2024, rispetto all’anno precedente, le sacche di sangue raccolte sono calate di 1406 unità. Un dato che spaventa, soprattutto in vista della stagione estiva, quando la popolazione aumenta considerevolmente e la macchina della sanità si trova a fare i conti con una carenza cronica. Discendente, seppure in misura più contenuta, anche la parabola nell’Oristanese. «Rispetto al 2023 abbiamo registrato una contrazione di poco più cento sacche - fa sapere la vice presidente provinciale dell’Avis, Loredana Ledda - nonostante ciò, il centro trasfusionale diretto da Mauro Murgia è riuscito a consegnare 800 sacche a territori in maggiore affanno come Cagliari e Sassari».

Il quadro

Sebbene in provincia l’autosufficienza di sangue non sia un miraggio come nel resto dell’Isola (le difficoltà riguardano principalmente il gruppo 0 negativo) è vietato abbassare la guardia. Secondo i dati divulgati durante l’assemblea regionale, nel territorio oristanese il numero dei soci Avis è sceso di 209 unità: da 4928 a 4719 iscritti. Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale che ha chiuso il 2024 con un saldo positivo, passando da quota 42.412 a 42.788 soci. «L’indice di donazione è di 1,40 - va avanti Loredana Ledda - significa che in media si dona il sangue meno di due volte all’anno». Poco per poter ambire a una situazione di relativa tranquillità nelle sale operatorie degli ospedali isolani e per garantire scorte per le trasfusioni a chi ne ha bisogno per sopravvivere.

L’appello

Un campanello d’allarme che suona forte anche nelle corsie del San Martino, dove il centro trasfusionale rinnova con forza l’appello: c’è bisogno di sangue, soprattutto nei mesi più caldi e in vista delle ferie estive, quando le riserve tendono a scarseggiare mentre gli interventi chirurgici e le emergenze non si fermano. «Ad Oristano si può donare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12 - ricordano dalla Asl - Non occorre prenotarsi». Il responsabile del centro Mauro Murgia aggiunge: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici». Per tutto il mese i volontari dell’Avis saranno impegnati per organizzare la raccolta di sangue nelle varie sedi. Oggi appuntamento a Mogoro e Cabras, venerdì ad Arcidano, sabato a Suni e domenica a Marrubiu. Ancora sabato 17 a Paulilatino, domenica 18 a Arborea, venerdì 23 a Bosa, sabato 24 a Solarussa, domenica 25 a Ghilarza e Ales e sabato 31 a Santa Giusta.

