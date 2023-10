A soli due giorni dal video sui suoi social in cui Fedez ringraziava i donatori di sangue per le trasfusioni ricevute «l'interesse verso questo tema sembra essere già aumentato sensibilmente». Sono centinaia i messaggi e le telefonate che Avis sta ricevendo in queste ore da tutta Italia. «Siamo noi – dice il presidente - a ringraziare Fedez per aver voluto abbracciare un tema così importante.