Sangue e polmoni per i pazienti fragili 

Quali forme più rare?

Esistono micosi profonde o invasive, molto più rare, che possono interessare sangue, polmoni, sistema nervoso o altri organi. In genere colpiscono persone fragili: pazienti con difese immunitarie ridotte, tumori del sangue, trapianti, terapie immunosoppressive, diabete scompensato o lunghe degenze in terapia intensiva. Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis e Mucorales sono tra i miceti più rilevanti. Febbre che non passa con antibiotici, polmonite atipica, cefalea persistente o peggioramento inspiegato richiedono valutazione specialistica. Diagnosi precoce e terapia mirata sono decisive, perché i farmaci antifungini sono pochi e le resistenze sono in aumento.