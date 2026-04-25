VaiOnline
Tortolì
26 aprile 2026 alle 00:25

Sangue, dono delle forze dell’ordine 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata di donazione del sangue per ringraziare uomini e donne in divisa che, con senso civico e responsabilità, contribuiscono costantemente a sostenere il sistema trasfusionale. L’Avis di Tortolì, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Lanusei e le Avis ogliastrine, ha organizzato una raccolta nella sede di via Temo. Hanno partecipato carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, penitenziaria, Capitaneria di Porto e Corpo Forestale. Sono state raccolte 20 sacche di sangue, che si aggiungono alle generose donazioni effettuate durante l’anno. Il presidente dell’Avis di Tortolì, Luca Russo, ha sottolineato come il personale in divisa, garantisca una presenza costante nel circuito della donazione, alternandosi tra autoemoteche e Centro trasfusionale. «Non sono i numeri di una singola giornata a fare la differenza, ma il risultato complessivo di fine anno», ha evidenziato. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi