Sangue, dono delle forze dell’ordine 

Una giornata di donazione del sangue per ringraziare uomini e donne in divisa che, con senso civico e responsabilità, contribuiscono costantemente a sostenere il sistema trasfusionale. L’Avis di Tortolì, in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Lanusei e le Avis ogliastrine, ha organizzato una raccolta nella sede di via Temo. Hanno partecipato carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, penitenziaria, Capitaneria di Porto e Corpo Forestale. Sono state raccolte 20 sacche di sangue, che si aggiungono alle generose donazioni effettuate durante l’anno. Il presidente dell’Avis di Tortolì, Luca Russo, ha sottolineato come il personale in divisa, garantisca una presenza costante nel circuito della donazione, alternandosi tra autoemoteche e Centro trasfusionale. «Non sono i numeri di una singola giornata a fare la differenza, ma il risultato complessivo di fine anno», ha evidenziato. (f. me.)

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