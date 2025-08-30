Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos» 

Per ventiquattr’ore la Sardegna ha vissuto un’emergenza spaventosa, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. «Abbiamo veramente rischiato grosso», dice Giulia Fadda, direttrice della struttura complessa di Immunoematologia e del Centro trasfusionale dell’Arnas Brotzu.

La giornata

«Abbiamo rischiato di rimanere senza sangue, a causa di una consegna da fuori che è saltata, perché l’aereo di giovedì notte che doveva portarci 200 sacche dalla Penisola non è arrivato. Ho dovuto allertare tutti: bisognava sospendere gli interventi chirurgici non urgenti; rinviare le trasfusioni ai talassemici se possibile; limitare i disagi ai pazienti con patologie oncoematologiche; tutelare coloro che fanno tanti chilometri per la loro cura – ci sono bimbi che arrivano al Microcitemico da Porto Torres e La Maddalena – e utilizzare con la massima attenzione quel poco che avevamo a disposizione, anche perché ci sono stati due brutti incidenti stradali, quindi la richiesta è aumentata. In questi casi, fortunatamente rari, si attiva la rete regionale, fondamentale e preziosa: noi abbiamo lanciato l’appello tramite la struttura regionale di coordinamento, e nel giro di breve tempo tutti i centri si sono attivati e hanno iniziato a mandare quello che potevano, ciascuno piccole quantità, per cercare di arrivare alla fine dell’emergenza, di superare un periodo di tempo che nessuno sapeva quanto sarebbe potuto durare. Telefonate e messaggi, un vortice continuo, e ce l’abbiamo fatta. La ditta che si occupa delle consegne si è mossa velocemente, e alle undici di venerdì notte, all’aeroporto di Elmas è atterrato un aereo, un cargo dedicato, con il grosso dell’importato. Poi le sacche sono arrivate in ospedale, dove il nostro personale era in attesa. Nel weekend, recupereremo. Ringrazio tutti, è stato un grande lavoro, la solidarietà ci consente di superare questi momenti critici. Siamo un’isola, e se viene a mancare una consegna dalle altre regioni, ci dobbiamo arrangiare».

La macchina

La dottoressa Fadda guida una macchina complicata. Spiega che oltre a quello di Cagliari c’è l’hub di Sassari, da questi poi si diramano i recapiti a tutti i presìdi in cui sono richiesti. Nel 2024 in Sardegna sono state trasfuse circa 105mila unità di sangue, la produzione è stata però di sole 79mila, significa che la differenza arriva da altri territori italiani, Lombardia, Veneto, Piemonte Emilia Romagna (che hanno un surplus) grazie a una convenzione che fa la Regione con una ditta specializzata che segue il viaggio delle sacche, con velivoli di Poste Italiane predisposti per il trasporto di materiale biologico. In linea di massima al Brotzu arrivano ogni settimana tre carichi, 200 sacche per volta. E se uno, per qualsiasi ragione, non va a buon fine, capita quello che è successo giovedì scorso: scatta l’allarme rosso.

«Un’emergenza così, è rara», prosegue Fadda. «Può succedere di andare sotto con le scorte e quindi di dover frenare con le attività, ma un blocco totale non capita di frequente. Ricordo qualcosa di simile lo scorso anno, e durante il Covid, ma il nostro vero problema, quello sul quale ci dobbiamo impegnare ogni giorno, riguarda le donazioni, che si sono ridotte drasticamente. Inoltre, serve fidelizzare le persone. Se vengono una volta, invitarle a tornare».

Pochi donatori

«Il crollo è più pesante in estate, proprio quando c’è un picco di fabbisogno, ed è per questo che abbiamo iniziato a organizzare le campagne di sensibilizzazione, come a Ferragosto scorso, insieme con il Rotary». Perché le donazioni calano? «La popolazione invecchia, di conseguenza a un certo punto si esce dal ciclo. La legge ci consente di prelevare sangue fino a 65 anni, con deroga a 70 anni se il donatore è in buona salute, ma oltre non si può. E i giovani, a parte il calo demografico che sta colpendo anche il mondo della donazione, forse non sono abbastanza sensibili. Ecco, magari se succede un incidente e sono coinvolti ragazzi, vediamo lunghe file di amici che vogliono aiutare, ma capita soltanto in queste occasioni “estreme”. Noi cerchiamo di fare campagna anche nelle scuole, ma evidentemente non basta».

Il personale

Un altro problema da affrontare (come in tutta la Sanità pubblica) è la carenza di personale, soprattutto infermieri, per far marciare questa enorme macchina. «Abbiamo un’area amministrativa che gestisce i contatti con i centri, poi in tutto 30 tecnici di laboratorio, una ventina di infermieri e 17 tra medici e biologi. Più gli ausiliari, che spacchettano il sangue, puliscono e ci aiutano nelle attività pratiche. Siamo una bella squadra, ma non siamo abbastanza, tutti si prodigano al massimo, però, ad esempio, riusciamo ad aprire il Centro soltanto al mattino, la sera è impossibile. Garantiamo l’assistenza a tutti, ma lo devo dire, è veramente dura. Grazie al cielo c’è l’Avis, molto organizzata: vanno nelle caserme, fanno uscite straordinarie, raggiungono tutti con le autoemoteche. Noi riusciamo a prelevare un po’ più di 6.000 sacche all’anno, loro superano le 20mila».

