Sangue alla Marina  e in piazza Matteotti Due accoltellati 

L’ennesimo episodio gravissimo di violenza di sabato sera in centro. Il primo alla Marina, il secondo in piazza Matteotti. Nel primo caso, un giovane algerino di 19 anni è stato accoltellato all’ora di cena in via Napoli, all’angolo con via Sicilia. Secondo alcuni testimoni, il giovane sarebbe stato inseguito da un gruppo di tunisini e colpito poi a un fianco. Una guerra tra bande rivali, dicono alcuni, che spiegherebbe anche l’aggressione avvenuta poco dopo in piazza Matteotti dove un altro algerino è stato accoltellato e ferito a una mano. Entrambi soccorsi dagli uomini dal 118, non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, e nelle strade sono arrivati anche numerosi residenti (che da anni chiedono interventi risolutivi alle istituzioni) per protestare contro l’ennesimo episodio di violenza nel quartiere. «Guerra tra bande? Spartizione del territorio per il controllo della droga? Qualunque sia la ragione di questi nuovi episodi di violenza, alla Marina è un’emergenza», dice Sandra Orrù, fondatrice dell’associazione “Apriamo le finestre alla Marina”. «Siamo preoccupati, spaventati. Queste situazioni si verificano ogni settimana, non ci sono interventi risolutori. Serve un’azione di repressione ma anche di pianificazione per far crescere il quartiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA