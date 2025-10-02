Sangue alla festa sacra in sinagoga, uccisi due ebrei 

Sangue nel Regno Unito sullo Yom Kippur, la festa più sacra del calendario ebraico. Un attacco certificato dalla polizia britannica come «terroristico» ha seminato paura e morte in una sinagoga di Manchester, affollata di fedeli chiamati alla prima preghiera del mattino nella tradizionale giornata del silenzio e della purificazione.

L’attentato di ieri ha riacceso l'allarme sull'incubo delle violenze antisemite – nell'Isola inglese come nell’Europa continentale e altrove - tanto da costringere il primo ministro Keir Starmer a lasciare in anticipo il vertice di Copenaghen per precipitarsi in patria ad affrontare di petto «l'emergenza». L'aggressore, un uomo calvo e barbuto, in tenuta da addestramento con indosso una sorta di gilet antiproiettile (la circostanza della cintura esplosiva era un fake), è piombato davanti alla sinagoga lanciandosi dapprima sulla gente alla guida di un'auto. Quindi è sceso, coltello alla mano, attaccando vari fedeli e almeno un guardiano, nel tentativo di farsi largo verso l'ingresso del tempio.

Solo il «coraggio» di chi era all'interno gli ha impedito di riuscire nell'intento, ha affermato sir Stephen Watson, comandante della Greater Manchester Police. Dando il tempo a una prima pattuglia armata di suoi agenti di arrivare sul posto, «nel giro di sette minuti» d'orologio, e neutralizzarlo. L'uomo è stato ucciso dal fuoco dei poliziotti dopo aver ignorato l'alt, come mostra un video shock nel quale si sente uno degli agenti gridare ai passanti: «Ha una bomba, allontanatevi». Il terrore di Manchester è andato in scena in un'area residenziale solitamente quieta, hanno raccontato ai media i testimoni oculari. Il bilancio finale è di due morti, entrambi membri della comunità ebraica locale, quattro invece i feriti, ricoverati in ospedale.

La scena ha riportato alla memoria altre vicende di terrorismo analoghe. Attorno alla Heaton Park hebrew congregation synagogue, un tempio di tradizione ortodossa askenazita che si trova a Middleton Road, nel sobborgo di Crumpsall, ieri sono arrivate decine fra pattuglie e ambulanze, mentre anche alcuni elicotteri volteggiavano nel cielo. Le indagini sono state affidate, accanto alla polizia locale, all'antiterrorismo nazionale di Scotland Yard: il cui numero 2, Laurence Taylor ha reso noto nel pomeriggio l'arresto di due persone, sospetti complici dell'aggressore ucciso (la cui identità resta coperta dal riserbo). È la conferma che l’indagine procede «spedita», ma stavolta potrebbe andare oltre lo scenario ricorrente del cane sciolto radicale isolato. Sebbene gli investigatori - dopo aver fatto eseguire agli artificieri esplosioni controllate del veicolo e della cintura dell'assalitore - abbiano dato il cessato allarme rispetto a rischi imminenti ulteriori per la collettività, c’è stato il timore che potesse trattarsi di un attacco coordinato con altri potenziali blitz nel Regno Unito. La guardia resta altissima.

