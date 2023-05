Sangue a Capitana: fuori pericolo il ferito, caccia ai malviventi 

La pista principale è dunque quella della rapina ma il movente in realtà è ancora incerto. Non a caso i carabinieri della Compagnia di Quartu allargano il cerchio dell’inchiesta a 360 gradi senza trascurare alcuna ipotesi.

Resta invece il mistero su cosa sia realmente accaduto davanti alla villetta al civico 3 di via Lago di Alserio. Pare infatti che prima del ferimento ci sia stata una concitata discussione con i banditi che chiedevano soldi e gioielli. Ci sarebbe stata anche una breve colluttazione prima dello sparo. Nel parapiglia è rimasto ferito in modo lieve anche il padre di Aliberti, colpito al volto probabilmente da un oggetto che gli ha procurato una escoriazione al volto. Di certo Riccardo Aliberti, che in passato aveva avuto guai con la giustizia rimanendo invischiato in alcune inchieste per droga, ha rischiato la vita. I banditi, almeno in quattro stando al primo resoconto, dopo lo sparo hanno fatto marcia indietro allontanandosi precipitosamente da Capitana senza che nessuno li notasse.

È fuori pericolo Riccardo Aliberti, il 48enne ferito giovedì notte a un fianco da un proiettile davanti alla sua casa di Capitana forse durante un tentativo di rapina. I medici del Brotzu, dove l’uomo è ricoverato, lo opereranno al più presto: solo dopo l’estrazione della pallottola, rimasta nel suo corpo, si potrà capire se sia stato raggiunto da un colpo sparato con un pistola o un fucile. La prognosi è di 30 giorni.

Cosa è accaduto?

Le indagini

Attendono soprattutto la possibilità di interrogare il ferito le cui dichiarazioni potrebbero essere decisive. Ma stanno anche scavando nel suo passato, per capire se ci sia qualcosa da approfondire. In merito gli inquirenti mantengono uno stretto quanto comprensibile riserbo. Inutile tentare di saperne di più. Di certo sono state già interrogate diverse persone, così come sono state effettuate alcune perquisizioni alla ricerca dell’arma che ha sparato. Dei banditi al momento non è stata trovata traccia.

Sembrerebbe che la banda sia entrata nel giardino passando dal retro, attraverso una recinzione. In casa c’erano i genitori e Aliberti, che pare fosse nella sua stanza. I banditi sono comparsi dal nulla. Era buio, erano mascherati e almeno uno di loro era armato. A quel punto il 48enne li avrebbe affrontati, tentando di cacciarli di casa. Poi lo sparo, seguito dalla fuga dei malviventi che probabilmente avevano parcheggiato un’auto poco distante. Nessuno nelle vicinanze dell'abitazione si sarebbe accorto di nulla, segno che la banda ha usato tutte le precauzioni possibili riuscendo a cogliere di sorpresa Aliberti e gli anziani genitori.

I soccorsi

A dare l'allarme è stato lo stesso ferito. In via Lago di Alserio è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118, insieme ai carabinieri della stazione e del Nucleo operativo radiomobile e a una volante del Commissariato. Riccardo Aliberti è stato trasportato in ospedale mentre le forze dell’ordine effettuavano un sopralluogo nella casa e nel cortile dell’abitazione.

Poi le indagini coordinate dai capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, dal tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli. Per la polizia il dirigente del Commissariato Michele Venezia e il sostituto commissario Gianni Noto.

