Sangiuliano volta pagina: «Torno al mio mestiere Boccia? Non ne parlo più» 

«Rispondo solo a domande su geopolitica e sul mio libro». Ma come si fa a intervistare Gennaro Sangiuliano senza parlare del caso di Maria Rosaria Boccia che ha provocato le sue dimissioni dal ministero della Cultura? Non si può. Così si tratta. L’ex direttore del Tg2 sul tema concede poco o nulla: «C’è un’inchiesta». Report ha da poco mandato in onda degli audio privati con sua moglie, legati al caso dell’aspirante consulente ministeriale di Pompei che gli si era legata: «No comment». E salta un giro anche se gli si chiede se in Italia, tra FdI e Lega, si gioca a chi è più a destra: «Sono un dipendente Rai, non ho l’autorizzazione per parlare di politica italiana». Se si passa agli Usa, però, Sangiuliano parla. Ci ha scritto un libro, seconda edizione dopo quella del 2017: «Trump, la rivincita». Lo presenterà oggi a Cagliari, al festival Ideario alla Manifattura.

Donald Trump contro tutti, ma rieletto: perché?

«La rivista Time ha proclamato Trump uomo dell’anno, la motivazione è chiara: “La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana”. Comunque la si pensi è il frutto di una grande tenacia e capacità di resilienza. Rispetto alla prima edizione del 2017 ho aggiunto nuovi capitoli che affrontano il periodo che va dal gennaio del 2021, dai fatti di Capitol Hill, fino a oggi. Il sottotitolo è “La rivincita”, perché tale è stata».

Trump doveva essere arrestato, tanti lo davano per finito. Non è che certi analisti hanno perso la capacità di analizzare?

«In Italia i “giornaloni” scrivevano di testa a testa con Kamala Harris, confondevano i loro desideri con la realtà. Io guardavo sui social le immagini dei comizi di Trump e vedevo grandi folle. Il suo destino sembrava segnato, ma lui ha rovesciato tutto: le inchieste giudiziarie, i processi, gli attentati, l’odio dei poteri forti, le star del cinema, il mainstream, tutti pronti ad accusarlo per ogni sospiro»

Accanto a lui c’è Elon Musk: non è pericolosa la concentrazione di tanto potere in mano a due persone?

«I democratici americani sono andati sempre a braccetto con i grandi interessi finanziari di Wall Street. La rielezione di Trump dimostra, ancora una volta, la falsità della narrazione fatta da alcune élite autoreferenziali che tende a dividere la società in due: ci sono i colti, ben educati, portatori di una missione educatrice e virtuosa, inclusivi, aperti. Poi ci sono gli altri, razzisti, rozzi, ignoranti».

Nel libro parla della vita privata di Trump. La sua è finita su piazza. Cosa è cambiato per l’uomo Gennaro Sangiuliano? Che fa?

«Faccio il mio mestiere, il giornalista, concentrandomi sui temi della geopolitica che da sempre mi appassionano».

Niente. Geopolitica, allora. Giorgia Meloni vuole ritagliarsi in Europa il ruolo di interlocutore privilegiato con gli Usa?

«Credo che per visione e coerenza abbia tutte le carte in regola per essere il leader ponte tra l’Europa e l’America di Trump, dialogando proficuamente con lui».

La destra italiana è sempre più destra?

«Destra conservatrice e sinistra in una democrazia compiuta sono sempre esistite. Il conservatorismo è frutto di una concezione che pone al centro dell’universo l’individuo comunitario, fondato sulla libertà del suo agire coniugata con l’identità, la tradizione e il senso dell’appartenenza».

Sui libri torna alla mente lo scambio con Geppi Cucciari: sta leggendo?

«Ho trovato bellissimo “Q”, l’esordio di un collettivo rivoluzionario: Wu Ming».

RIPRODUZIONE RISERVATA