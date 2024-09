Sangiuliano, il legale: Boccia può avere «altre registrazioni» 

«Non posso escludere tutto quello che ha captato in altri luoghi di nascosto» ma «ovviamente non con la consapevolezza dell’allora ministro». Il legale di Gennaro Sangiuliano, l’avvocato Silverio Sica, ipotizza che la mancata consulente del ministro abbia raccolto altro materiale ai tempi della loro relazione. Sica ribadisce che «Sangiuliano aveva un controllo pieno della situazione per quanto riguarda gli affari ministeriali» e professa «serenità» assicurando di avere messo a disposizione degli inquirenti della Procura di Roma - che dopo la sua denuncia hanno iscritto nel registro degli indagati la 41enne - tutto il materiale necessario a «verificare che non c’è nulla» di illecito nella condotta del suo assistito.

Sica, comunque, sostiene che le eventuali registrazioni non sarebbero tali da mettere «in imbarazzo altri componenti del governo». Ora l’iniziativa è nelle mani dei pm di piazzale Clodio, che contestano alla Boccia i reati di violenza e minaccia a corpo politico e di lesioni aggravate. Quest’ultima ipotesi di reato è legata a quanto avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio scorso a Sanremo, durante un diverbio con l’allora ministro che, è detto nella denuncia a cui sarebbero stati allegati anche documenti, venne colpito da Boccia alla testa. Una ferita (o meglio il cerotto che la copriva) visibile anche in alcune foto scattate a Sangiuliano nei giorni successivi in eventi pubblici. Intanto l’indagine, che viaggia parallela con quella che vede indagato l’ex ministro per peculato e rivelazione del segreto d’ufficio ed è all’attenzione del tribunale dei ministri, muove i primi passi. Gli investigatori hanno avviato l’analisi di cellulari, personal computer, schede di memoria e pen drive sequestrati durante la perquisizione nell’abitazione di Boccia a Pompei il 21 settembre scorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA