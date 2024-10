Sangiuliano-Boccia, le foto segrete 

Mentre Maria Rosaria Boccia racconta la sua verità a Luca Telese in una lunga intervista al “Centro” («Se c’è una vittima in questa storia, sono io») e a Piazza Pulita su La 7 («Non sono una millantatrice, la nomina c’era»), il Fatto Quotidiano dà conto di un carteggio a tre fra lei, l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e il direttore di “Chi” Alfonso Signorini. Il 4 agosto Sangiuliano inoltra a Boccia una lettera del giornalista che lo informa di avere «acquistato perché non andasse in giro» delle foto («niente di compromettente») che lo ritrae con Boccia e senza fede nuziale. Boccia: «Vuole dei soldi da te?». «No - risponde Sangiuliano - per fortuna gli ho fatto un grande favore». Quale sarebbe? L’ex ministro oggi ricorda al massimo la recensione di un libro di Signorini su un tg Rai. Signorini replica che sarebbe lui ad aver dato spazio a Sangiuliano con un suo libro su Putin. Il Fatto però cita due date della “Bohème” all’Arena di Verona (17 e 27 luglio 2024) per le quali Signorini sarebbe stato scritturato per la regia nel 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA