Sangiuliano-Boccia, la Corte dei Conti ha aperto l’indagine 

Trasferte, utilizzo dell’auto blu e spese per concerti ed eventi: l’affaire Sangiuliano-Boccia è finito sotto la lente della magistratura nel giorno in cui il neoministro Alessandro Giuli si è insediato e ha preso parte a Palazzo Chigi a un vertice di maggioranza. La Corte dei Conti del Lazio, che ha aperto un fascicolo di indagine, punta a verificare eventuali danni erariali legati alle spese sostenute per i viaggi e i soggiorni dell’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, che aveva una relazione con l’ormai ex ministro della Cultura. Sangiuliano si dice «lieto» dell’iniziativa, che «potrà accertare la correttezza dei miei comportamenti». L’ex ministro ribadisce che «non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò carte alla mano». Secondo Boccia, invece, i viaggi erano «a spese del ministero».

Intanto la Procura di Roma esamina la denuncia presentata dal parlamentare di Avs Angelo Bonelli, per capire se si possano ipotizzare a carico di Sangiuliano i reati di indebita destinazione di denaro pubblico e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio per quanto riguarda le mail sull'organizzazione del G7 a Pompei. E sempre alla Procura a Roma a giorni verrà trasmessa la denuncia dell’ex ministro a carico di Boccia, in cui si ipotizza la tentata estorsione e la violazione della legge sulla privacy. Altro capitolo quello legato alle nomine effettuate dal ministero tra cui quelle alla società in house del ministero della Cultura, Ales-Arte Lavoro e Servizi Spa. Quanto all’avvicendamento al Maxxi, dopo la nomina a ministro di Giuli, sarebbe bloccato dalle voci contro la candidata, Raffaella Docimo, che a questo punto sembra pronta a fare un passo indietro.

