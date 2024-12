Sangiuliano, acquisita la puntata di Report  

«Ripristinare la verità» e «garantire il diritto di replica» in una vicenda «che continua a ledere la mia persona, il mio operato e la storia della mia famiglia». Dopo la puntata di Report sulla vicenda che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia scrive all’ad della Rai, Giampaolo Rossi, per chiedergli di intervenire su come la tv pubblica si occupa delle notizie che la riguardano.

Ieri intanto la procura di Roma ha acquisito la registrazione della puntata di Report e, in particolare, l’audio della telefonata tra Boccia e il consigliere diplomatico del ministero Clemente Contestabile sull’organizzazione del G7 Cultura della scorsa estate, forse per verificare se Boccia abbia avuto accesso a documenti riservati. Inoltre i legali di Sangiuliano e della moglie Federica Corsini hanno presentato a Roma, oltre che a Torre Annunziata, una denuncia per accertare chi abbia consegnato alla trasmissione di Rai3 gli audio, in particolare quello relativo alla conversazione telefonica tra i due coniugi. I pm campani hanno aperto un fascicolo per i reati di captazione abusiva di una conversazione privata e di rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che a registrarla possa essere stata proprio Boccia, che poi l’avrebbe fatta pervenire a Report.

