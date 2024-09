Sangare: ho tenuto il coltello come ricordo Rivolta nel carcere 

BERGAMO. Voleva tenere «come ricordo» il coltello con cui ha ucciso senza motivo Sharon Verzeni, il bersaglio «più vulnerabile» individuato dopo averne scartati altri cinque: una donna sola, incrociata di notte assassinata «nella più totale assenza di qualche comprensibile motivazione». Non crede che ad armare la mano a Moussa Sangare sia stato qualche problema mentale la gip di Bergamo Raffaella Mascarino, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il 30enne accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. La giudice, che ha accolto la richiesta del pm Emanuele Marchisio, in quasi 40 pagine, ha ricostruito in base alla confessione di Sangare e agli elementi raccolti durante l'indagine condotta dai carabinieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, quando l'omicida ha lasciato gli amici per andare a casa a prendere il coltello e uccidere. I medici del penitenziario di via Gleno, da dove l'uomo è stato trasferito ad un altro carcere per motivi di incolumità, dopo che altri detenuti gli hanno lanciato bombolette incendiate, non hanno ravvisato «alcuna traccia di patologia psichiatrica né remota né recente». E sebbene Sangare abbia parlato di "feeling" o "mood" che lo avrebbe costretto a fare «qualcosa di male» senza un bersaglio preciso, la gip rende una lettura diversa: «L'omicidio sembra commesso da un soggetto (...) spesso in preda alla noia» privo di «stabile attività lavorativa» e «impregnato dai valori trasmessi» da un genere musicale (il riferimento è al rap e alla trap) «che esalta la violenza, il sesso estremo, l'esigenza di prevalere» sugli altri. Durante la sua confessione aveva infatti detto di essersi «pentito di aver fatto quella cosa lì, purtroppo è capitato». La sera dopo il delitto ha partecipato a una grigliata con gli amici e il giorno dopo ancora si è sbarazzato del coltello. Lo ha sotterrato nei pressi di un argine dell'Adda perché voleva «avere memoria di quello che ho fatto», una sorta di souvenir.

