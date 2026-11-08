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San Gavino.
09 novembre 2026 alle 00:46

Sanga Sport Day, il Comune premia i giovani atleti del paese  

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Far scoprire e vivere il centro storico del paese con lo sport. Grande partecipazione alla prima edizione del Sanga Sport Day, evento promosso dal Comune, che ha unito la scoperta degli itinerari turistici alle attività delle società sportive. In piazza Marconi e in via Roma si sono esibite le società sportive Ginnastica ritmica Fantasia, Progetto Danza, Vitalis basket, Monreale, Polisportiva Eleonora d’Arborea, Atletica podistica, Fuel Triathlon, Monreal bike, Fainas Antigas, Asd Delfino, Tennis Club Monreale. La giornata si è conclusa con le premiazioni degli atleti sangavinesi conosciuti a livello regionale e nazionale. Premiati gli atleti Oscar Cocco (calcio), Matteo Meloni (scacchi), Manuel Cossu (triathlon), Eleonora Cancedda (taekwondo), la squadra di Synchro Freestyle di Progetto Danza, composta da Giorgia Mingoia, Elisa Medda e Marco Fanari.

L’assessore allo sport Simone Angei: «I risultati conseguiti rappresentano motivo di orgoglio per la comunità sangavinese e testimoniano il valore dell’impegno, della dedizione e della passione sportiva. L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’obiettivo di far crescere la manifestazione con un coinvolgimento ancora più ampio delle associazioni e della cittadinanza». ( g.pit. )

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