S’anea Scoada, la borgata abbandonata 

Davanti agli ingressi delle case un fiume vero e proprio. Così fino a ieri sera. La pioggia continua ha trasformato la strada principale in una enorme distesa d’acqua. Eccola la poco invitante cartolina che arriva dalla borgata marina di S’Anea Scoada, territorio di San Vero Milis. Per tutta l’estate i residenti hanno chiesto agli amministratori di risolvere le tante problematiche della località. Nessuno è mai intervenuto.

I disagi

È su tutte le furie Greca Firinu, insegnante in pensione, che da maggio a settembre risiede nella sua casa di S’Aena Scoada. «Vivo qui con mio marito, 85 anni, che ha problemi di deambulazione e avere la strada principale in questo stato, piena di avvallamenti e senza reti di scolo, non ci aiuta per niente - racconta la donna che nelle scorse ore ha voluto denunciare la vicenda con tanto di foto anche sui social - C’è ancora la colata di cemento di 15 anni fa. Ho provato più volte a spiegare agli amministratori tutti i problemi che viviamo da troppo tempo, mi hanno comunicato però che non hanno i mezzi né i fondi per intervenire. Tutto questo è vergognoso».

Il degrado

Greca Firinu è un fiume in piena e ha deciso di denunciare tutti i disagi vissuti dai residenti: «Siamo abbandonati da tutti, ci sono lotti pieni di sterpaglie mai tagliate nonostante l’ordinanza comunale, con tutti i rischi del caso. Non esistono bagni chimici, in tanti fanno i loro bisogni in strada. Non esiste una doccia, tanto meno una fontanella. Più volte i turisti mi hanno chiesto la possibilità di utilizzare una pompa per lavarsi prima di andare via. I bagnini? Nemmeno l’ombra. Quest'estate non si sono mai visti nemmeno i ragazzi della sosta a pagamento. Ormai l’estate è finita. Il Comune ha un anno di tempo per intervenire. Speriamo bene».

L’attacco

La settimana scorsa i residenti della borgata hanno inviato anche un esposto al sindaco Luigi Tedeschi ma anche alla Asl di Oristano: «Le vie sono a fondo sterrato – si legge nel documento – con conseguente sollevamento di grandi quantità di polvere al transito dei veicoli. In caso di pioggia le vie si trasformano in acquitrini e in distese di fango con notevoli disagi. Chiediamo la cementificazione delle vie». Nessuna dichiarazione da parte del sindaco.

