Sandro Veronesi ed Edoardo Albinati, sguardi da Strega sugli anni che viviamo 

Entra nel vivo la VII edizione del festival “Mondo Eco” dedicato alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale, organizzato da Il crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Un progetto che anche quest’anno si conferma molto articolato, con un programma nutrito, fino al 14 dicembre

Fra gli autori e le autrici ospiti spiccano due pezzi da novanta come Sandro Veronesi ed Edoardo Albinati, che saranno protagonisti a Cagliari, all’Exma, proprio in apertura, oggi e domani.

«Quest’anno sviluppiamo il tema degli sguardi», spiega Rita Atzeri. «Cerchiamo di capire come cambia la percezione del mondo a seconda della prospettiva da cui lo osserviamo, come si moltiplicano le interpretazioni quando sappiamo guardare oltre la superficie, come ogni punto di vista può rivelare dimensioni inedite del rapporto tra essere umano, natura e società. Sulla scia delle scorse edizioni - conclude la direttrice artistica - le aree di riflessione vengono trattate e approfondite da esperti di settore, docenti, ricercatori, che racconteranno i loro studi, esperienze, attività, e con scrittori e giornalisti, che attraverso i libri di cui sono autori/autrici parlano dei loro punti di vista».

Ecco perché oggi alle 21.15, all’Exma, il protagonista sarà il pluripremiato scrittore fiorentino due volte Premio Strega Sandro Veronesi con la sua ultima opera “Caducità”. Domani, stesso orario, arriva Edoardo Albinati, altro Premio Strega con “La scuola cattolica”.