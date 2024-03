Sandro Spinetti e Tore Serra: Velluti, amico indimenticabile 

Neanche due mesi dopo l’addio a Gigi Riva, lo sport sardo torna a radunarsi questo pomeriggio sul sagrato della Basilica di Bonaria. Amici di una vita, compagni di squadra, ex pazienti: saranno in centinaia per l’ultimo saluto a Claudio Velluti. Campione elegante, gentile, silenzioso. Proprio come l’eterno mito rossoblù.

Il ricordo di Spinetti

«Ci eravamo sentiti quindici giorni fa», dice Sandro Spinetti, compagno di tante battaglie con la mitica canotta del Brill, «era di buon umore, come sempre. Gli portavo regolarmente i saluti degli altri componenti dell’Associazione Atleti Azzurri d’Italia. Nulla lasciava presagire un epilogo così triste». Amici fraterni per oltre sessant’anni, eppure, agli inizi, Spinetti e Velluti sono stati fieri avversari: «Io giocavo nella Stella Azzurra, lui nel Simmenthal», ricorda, «all’epoca era un po’ come Davide contro Golia. Eravamo soliti raggiungere Milano in treno, in viaggio il nostro allenatore ci metteva in guardia sempre sugli stessi avversari: Riminucci, Pieri e Velluti». Dopo i 2 Scudetti vinti all’Olimpia, il ritorno nella sua Cagliari, giusto in tempo per portare il Brill in Serie A, nel 1969: «Di quella stagione ho un ricordo particolare», racconta «giocavamo a Napoli, le cose non stavano andando granché bene. Durante una pausa, mise da parte la sua proverbiale pacatezza. Chiese a noi “continentali” di stare in panchina per lasciare spazio a un quintetto tutto sardo. Fu uno slancio patriottico, come a dire “adesso vi facciamo vedere come si fa”».

Carismatico, ma sempre discreto. Velluti è stato un punto di riferimento costante negli anni migliori del basket cagliaritano: «Il capitano del Brill era Pedrazzini, peraltro suo cognato», spiega, «ma Claudio era un punto di riferimento silenzioso e irrinunciabile. Un fratello per tutti». In campo, invece, «era un rimbalzista incredibile. Non a caso primatista italiano nel salto in alto. Oggi sarebbe stata un’ala esplosiva».

Le parole di Tore Serra

Hanno fatto in tempo appena a sfiorarsi. Mentre Velluti si avvicinava alla laurea in Medicina e alla fine della sua parabola sportiva, Tore Serra muoveva i primi passi sul campo di via Rockefeller, ancora lontano dal diventare uno dei migliori cestisti sardi di ogni epoca. «Quando l’ho conosciuto, avevo appena 14 anni», racconta l’attuale presidente della Federbasket sarda, «ho fatto in tempo a condividere con lui lo spogliatoio durante la prima avventura del Brill in Serie A. Lo ricordo come un compagno sempre elegante negli atteggiamenti. Pur essendo ragazzino, non provavo timori reverenziali. Ed era merito suo, gentile e ben disposto a fornire consigli».

Nel prossimo weekend, la palla a spicchi isolana sarà unita nel ricordo: «Abbiamo disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi», sottolinea, «ci sembrava il minimo. Troppo spesso nel nostro sport manca la memoria condivisa. Vogliamo che i ragazzi d’oggi si facciano raccontare chi era Claudio Velluti».



