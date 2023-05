Sandro Sanna, il veterano della porta che vuole emulare Gigi Buffon 

A fronte di una carriera costellata anche di alcuni brutti infortuni, Sanna ha deciso di andare avanti e allungare un’esperienza che lo vide esordire alla Tharros in Eccellenza, dove restò per quattro anni. Poi l’arrivo, giovanissimo, ad Abbasanta in Prima categoria, dove restò per dieci stagioni difendendo bene la porta e raccogliendo ottimi risultati come la storica promozione del 2006. Dopo una parentesi a Bonorva nel 2008/09, tornò ad Abbasanta per una stagione e vestì in seguito le maglie di Monterra, Tonara per due stagioni (conquistando una promozione), Macomerese, Arborea, Santa Giusta, Seulo, Paulese (altro salto di categoria), Atletico Bono e Terralba.

Del resto l’annata gli ha riservato anche belle soddisfazioni. «Mi ha fatto piacere essermi classificato al quinto posto tra i migliori giocatori, e primo tra i portieri, nel referendum dell’Unione Sarda per scelta degli allenatori del girone B», sottolinea, «e un’altra gioia è aver fatto parte dello staff tecnico come preparatore dei numero uno al recente torneo delle Regioni dilettanti. Un’esperienza che mi ha arricchito e a permesso di seguire i portieri delle categorie maschile e femminile. Tra questi avrà un sicuro avvenire il portiere del Sant’Elena Domiziano Tirelli, un ragazzo del 2006 con un fisico eccezionale e di cui sentiremo parlare. Ha grandi margini di miglioramento, e una volta maturato per lui si prospettano palcoscenici molto più alti dell’Eccellenza. È già stato convocato nella nazionale dilettanti Under 17 e molte società hanno già messo gli occhi sopra».

A 43 anni compiuti, dopo una carriera sui campi e tanti successi, ha ancora voglia di indossare i guantoni emulando il collega Gianluigi Buffon: «Sto bene, ho ancora tanto entusiasmo e voglia di giocare». Sandro Sanna è originario di Nuraxinieddu e fa il portiere. Da una vita tra i pali, non si è stancato nonostante la stagione appena conclusa non sia sta stata molto fortunata, col suo Tonara retrocesso dalla Promozione: «Prenderò in considerazione una proposta capace di darmi stimoli e farmi divertire».

A 43 anni compiuti, dopo una carriera sui campi e tanti successi, ha ancora voglia di indossare i guantoni emulando il collega Gianluigi Buffon: «Sto bene, ho ancora tanto entusiasmo e voglia di giocare». Sandro Sanna è originario di Nuraxinieddu e fa il portiere. Da una vita tra i pali, non si è stancato nonostante la stagione appena conclusa non sia sta stata molto fortunata, col suo Tonara retrocesso dalla Promozione: «Prenderò in considerazione una proposta capace di darmi stimoli e farmi divertire».

I consigli

Del resto l’annata gli ha riservato anche belle soddisfazioni. «Mi ha fatto piacere essermi classificato al quinto posto tra i migliori giocatori, e primo tra i portieri, nel referendum dell’Unione Sarda per scelta degli allenatori del girone B», sottolinea, «e un’altra gioia è aver fatto parte dello staff tecnico come preparatore dei numero uno al recente torneo delle Regioni dilettanti. Un’esperienza che mi ha arricchito e a permesso di seguire i portieri delle categorie maschile e femminile. Tra questi avrà un sicuro avvenire il portiere del Sant’Elena Domiziano Tirelli, un ragazzo del 2006 con un fisico eccezionale e di cui sentiremo parlare. Ha grandi margini di miglioramento, e una volta maturato per lui si prospettano palcoscenici molto più alti dell’Eccellenza. È già stato convocato nella nazionale dilettanti Under 17 e molte società hanno già messo gli occhi sopra».

Lunga carriera

A fronte di una carriera costellata anche di alcuni brutti infortuni, Sanna ha deciso di andare avanti e allungare un’esperienza che lo vide esordire alla Tharros in Eccellenza, dove restò per quattro anni. Poi l’arrivo, giovanissimo, ad Abbasanta in Prima categoria, dove restò per dieci stagioni difendendo bene la porta e raccogliendo ottimi risultati come la storica promozione del 2006. Dopo una parentesi a Bonorva nel 2008/09, tornò ad Abbasanta per una stagione e vestì in seguito le maglie di Monterra, Tonara per due stagioni (conquistando una promozione), Macomerese, Arborea, Santa Giusta, Seulo, Paulese (altro salto di categoria), Atletico Bono e Terralba.

Il record

Ma Sanna ha alle spalle anche un record, perché in carriera ha ottenuto ben quattro promozioni. Una rarità. Per ultima quella di due stagioni fa in Promozione col Terralba Francesco Bellu, con cui ha vinto il campionato di Prima categoria al termine di un campionato esaltante. Già veterano del mestiere, era arrivato nella compagine campidanese dopo aver iniziato l’annata con l’Atletico Bono, accettando la proposta del presidente Gabriele Frongia che cercava per la squadra un esperto numero uno essendo stato ceduto Gabriele Mereu alla Nuorese in Eccellenza. Le altre promozioni sono arrivate con Abbasanta, Tonara e Paulese.

Il domani

Il futuro è ancora da scrivere. «Nel periodo in cui sono stato infortunato», ricorda oggi, «ho conseguito il patentino federale di allenatore dei portieri, che mi tornerà utile quando smetterò. Spero il più avanti possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata