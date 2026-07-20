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Monserrato
21 luglio 2026 alle 00:15

Sandro Pertini e la Sardegna, domani il focus 

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Il ricordo del “Presidente di tutti” sbarca alla Casa della Cultura di via Giulio Cesare 37 a Monserrato dove domani alle 19, verrà presentato il volume biografico “Sandro Pertini”, scritto dallo storico Gianluca Scroccu, che sarà presente all’incontro.L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è promosso dall’associazione culturale S’Atza e dall’Anpi.

A dialogare con l’autore saranno Antonio Patta e Nicoletta Bazzano, pronti a esplorare la straordinaria popolarità di una figura rimasta impressa nella memoria collettiva. «Una figura legata a doppio filo anche alla Sardegna – sottolinea Marco Sini dell’Anpi di Monserrato –. Una connessione profonda nata nelle carceri fasciste con Gramsci e Lai, e consolidata negli anni '50 come avvocato difensore dei minatori del Sulcis Iglesiente».

Un’eredità politica e morale pesante, che l'’incontro di domani sera punta a restituire alla comunità monserratina.

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